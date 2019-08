Valdemorillo lanza una campaña contra las agresiones sexistas

Con el lema ‘No todos tenemos el mismo tiempo’ Valdemorillo ha lanzado una campaña de prevención del abuso de cara a las Fiestas de la Natividad de la Virgen, que se celebran del 6 al 8 de septiembre.

Se trata de concienciar, sobre todo a los jóvenes, sobre la importancia de erradicar cualquier expresión de violencia, haciendo valer el respeto al No y a la igualdad.

‘Esto no es un juego’, ‘su cuerpo no es tu cuerpo’, ‘stop’, ‘las bestias no están invitadas a las fiestas’ o ‘denuncia’. Son algunos de los mensajes que se lanzan en un vídeo editado por el Ayuntamiento.

Tanto Ana Patricia González, al frente del área que engloba Servicios sociales y sanidad, como Miguel Partida, que además de ser responsable de Juventud es Concejal delegado de Seguridad y Movilidad, confían en que la nueva campaña “arroje pronto resultados y se logre que en Valdemorillo se haga valer mucho más el respeto al NO y a la igualdad”.

Hay que denunciar, tanto si se es víctima como espectador

“Hemos de ser capaces de acercar todos los recursos y medios a nuestro alcance que contribuyan a evitar cualquier abuso o agresión, y en esta línea vamos a seguir trabajando en más propuestas que sensibilicen a nuestros vecinos para contar con su implicación y apoyo”, apunta el alcalde, Santiago Villena.

El vídeo se puede ver en el Facebook del Ayuntamiento de Valdemorillo y en la web municipal. El principal mensaje: hay que denunciar, tanto si se es víctima como espectador.

Se puede denunciar en la Policía Local (en los teléfonos 91 897 77 00 / 608 617 789) o en la Guardia Civil (en el número fijo 91 897 74 17).