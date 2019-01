Valdemorillo apuesta por la gestión directa para celebrar su Feria de San Blas

En una nota emitida por el ayuntamiento de Valdemorillo, “resulta importante evitar el grave menoscabo del prestigio a la Feria y evitar el riesgo de que ésta pueda no llegar a celebrarse dado el incumplimiento por parte del concesionario, Construcciones Edisan S.A., de las condiciones que rigen el correspondiente pliego".

Dicho incumplimiento “grave y notable”, como ha señalado la Alcaldesa Gema González, se desprende de haber omitido contestación el concesionario antes del día 20 de diciembre, tal y como se le indicó en el requerimiento efectuado por la Alcaldía en el que se le instaba, “con suficiente tiempo”, a comunicar las actuaciones pertinentes preparatorias de la Feria al Consistorio, al incumplir ya de por sí y dadas las fechas deja escaso margen de maniobra para actuar existiendo un notorio peligro de que la concesionaria no realice la Feria Taurina de 2019.

Por ello, González ha presentado este jueves ante el Pleno la propuesta de intervención temporal que dejaría en manos del Ayuntamiento la organización del ciclo. Una alternativa que ha sido respaldada con el voto favorable no sólo del equipo de gobierno sino también de los concejales de Sí Se Puede, IU, C’s y un concejal no adscrito. El resto de concejales no adscritos entre los que se encuentran los antiguos concejales del PP, que queda sin representación, y el PSOE, optaron por la abstención.

Será la próxima semana, en pleno extraordinario a convocar de forma urgente, cuando se adopte acuerdo definitivo al respecto de esta intervención temporal con la que, además de salvaguardar el interés público y garantizar la celebración de la propia Feria, se da un paso decisivo cara a la resolución definitiva del contrato con vigencia hasta 2026 con la empresa Edisan S.A.

Para el consistorio de Valdemorillo, "la gestión directa en la organización del abono se estima que supondrá una reducción de costes para las propias arcas municipales" al poder disponer de ingresos obtenidos por taquilla y derechos televisivos, entre otros conceptos, que venía percibiendo el concesionario además de la subvención que recibía.

En este sentido, y dadas las fechas, ya que los festejos han de celebrarse dentro de escasas semanas, la Alcaldesa insiste en seguir escrupulosamente los trámites oportunos, trabajando contrarreloj para conseguir celebrar la Feria de San Blas el 4, 9 y 10 de febrero.