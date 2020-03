Una protesta vecinal a favor de los toros provoca el desalojo del Pleno de Galapagar

"Toros sí" es la consigna que portaban en las pancartas y con la que se hicieron escuchar en el Pleno de Galapagar este jueves. Era la protesta de un grupo de vecinos, aficionados a la Fiesta Nacional, que acabó con su desalojo de la sala por alteración del orden público.

Ocurrió durante el punto en el que el Partido Popular presentaba una moción -que no salió adelante- en defensa de los festejos taurinos después de que en la última sesión se aprobara la convocatoria de una consulta popular sobre la financiación municipal de esos festejos a propuesta de Unidas por Galapagar con el apoyo de Más Madrid y del Ejecutivo (PSOE-Ciudadanos).

La portavoz popular, Carla Greciano, asegura que nadie desde su partido alentó la algarada, los vecinos acudieron de forma voluntaria, y considera vergonzosa su expulsión del Pleno. También adelanta que tomará medidas contra la consulta.

"Es una vergüenza la actitud del alcalde, echando a más de 150 vecinos que asistían al Pleno, mientras otros 200 se han quedado fuera esperando sin poder entrar. Este 'desgobierno del cuatripartito' le está dando la espalda al pueblo de Galapagar, no escucha a los vecinos que hoy han venido a decir alto y claro que quieren toros, Galapagar es taurino, la tauromaquia está en nuestro ADN. Si la consulta se lleva a cabo, el PP lo denunciará ante las autoridades competentes porque, como ya les hemos advertido, es ilegal", apunta Greciano.

Además, la edil ha calificado de antidemocrática la actitud del alcalde, al convertirse en el primero en Democracia en Galapagar que desaloja un Pleno, y cree que el apoyo del equipo de Gobierno a la consulta popular sobre festejos taurinos es el peaje a cambio de que le aprueben los presupuestos para 2020.

Nada más lejos de la realidad, ha dicho el alcalde, quien ha comenzado lamentando lo ocurrido ayer. "Les llamé la atención en varias ocasiones y les pedí silencio, pero en vista de que no se podía desarrollar con normalidad el Pleno y estaban interrumpiendo a un concejal, no tuve más remedio que pedir a la Policía Local que desalojara a estos vecinos", explica el socialista Alberto Gómez.

El alcalde ha respondido a las acusaciones del PP asegurando que el Ejecutivo no es rehén de nadie. "No nos sentimos rehenes de Unidas por Galapagar y Más Madrid. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el Pleno llevábamos un punto para incluirlo por urgencia en el orden del día, la aprobación definitiva de los presupuestos precisamente, y estos dos partidos se abstuvieron en la urgencia y no lo pudimos incluir, así que no hay ningún pago".

Insiste en que "el debate no es 'toros sí-toros no', de hecho en el equipo de Gobierno hay miembros que son taurinos, sino si deben subvencionarse o no estos festejos con dinero público, porque suponen un importante coste para el Ayuntamiento. Se trata de que el pueblo decida democráticamente, haciendo una consulta".

Una consulta popular que estudia cómo llevar a cabo para facilitar la participación de los vecinos, ya sea de forma presencial o telemática con todas las garantías legales.

La intención es convocarla entre este mes de marzo y el de abril.