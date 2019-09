Una furgoneta de Protección Civil recogerá a los menores y los llevará a casa durante las fiestas

Protección Civil acompañará a los menores a sus casas durante las fiestas patronales de Moralzarzal, que empiezan el 19 de septiembre.

Es una novedosa iniciativa para garantizar la seguridad en las salidas nocturnas.

A muchos padres les 'toca' salir para esperar a su hijo adolescente mientras disfruta de las fiestas del pueblo o, lo que es peor, levantarse para ir a buscarlo. Pero esto está a punto de acabarse en Moralzarzal, gracias a la idea de Protección Civil, que va a acompañar a casa a los menores de entre 13 y 17 años.

Para ello, hará rutas nocturnas que saldrán desde la Biblioteca Municipal, lugar donde se ubica el puesto de control de Protección Civil durante los festejos. Una furgoneta con voluntarios los llevará a sus casas. Una vez allí, enviarán un SMS a los padres para confirmar que se encuentran en el domicilio. “Llevarán un furgoneta para unas nueve personas. Esperarán al menor y lo llevarán hasta su casa. Una vez lo vean entrar, avisarán a sus padres. Es una medida, sobre todo, para los que viven alejados del caso urbano”, explica la concejal de Festejos, Marcia Rocabado.

Pero, ¿qué pasa si el menor no se presenta? Pues se le dará un margen de 10 minutos sobre la hora fijada. En caso de no aparecer, se enviará un SMS a sus padres informándoles de que no se ha presentado.

Habrá salidas a las 2:00 y a las 3:00 de la mañana; y a las 4:00 solo para jóvenes de 17 años.

Para optar a este servicio hay que inscribirse a través del formulario disponible en el Ayuntamiento de Moralzarzal hasta el día 18 de septiembre, o a partir del día 19 en el puesto de control para las fiestas, situado en la planta baja de la biblioteca.