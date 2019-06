Una fiesta cierra la campaña de concienciación sobre donación de sangre en el Hospital Comarcal

Este viernes, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre y no se podía haber elegido mejor cierre para que estudiantes de 1º de Bachillerato del colegio La Inmaculada Concepción de San Lorenzo de El Escorial culminen un trabajo de aprendizaje sobre la importancia de donar que han llevado a cabo durante este curso académico.

Se ha venido realizando, en colaboración con el Hospital Comarcal El Escorial, una campaña de sensibilización desde el pasado 2 de junio que concluye con una ‘fiesta-carrera de colores' este viernes.

Cada donación puede salvar tres vidas, así que estos días se han otorgado tres entradas para esa fiesta a los que han querido aportar su grano de arena -o de sangre, en este caso-.

“Al principio de curso planteamos proyectos para ayudar a las personas, salió este de la donación y lo elegimos. Los alumnos, por edad, no podemos pero apoyamos difundiendo en las redes, interactuando con los vecinos, para que acudan al Hospital a donar”, han contado a COPE de la SIERRA David, Covadonga y Alejandro, estudiantes de las Concepcionistas.

Los alumnos han demostrado estar muy comprometidos con la causa

El alma mater de esta iniciativa, que lleva por lema ‘Salvar vidas, lo llevamos en la sangre’, ha sido su profesora de Biología y Geología. “Ha sido un gusto trabajar con los alumnos en este proyecto, han demostrado lo comprometidos que están con su municipio, con el entorno. Además queríamos potenciar el Banco de Sangre que tiene el Hospital en la primera planta para que fuera más gente a donar”, dice Yolanda Martínez.

Precisamente desde el Hospital han agradecido este proyecto. “A día de hoy no tenemos sangre artificial óptima y es necesario tener donaciones constantes. Con una donación salvamos tres vidas, así que este proyecto nos parecía muy oportuno porque hay que concienciarse desde bien pequeños. Es verdad que la gente está sensibilizada, pero no acude por falta de tiempo o por miedo”, dice Cristina Navarro, hematóloga del Hospital, quien insiste en que “donar es un gesto inocuo, indoloro y se hace bajo supervisión médica y con enfermeras experimentadas, tanto que no notas ni que te están pinchando”.

Donar en inocuo, indoloro y salva vidas

Se puede donar en el Hospital Comarcal El Escorial este viernes de diez a dos en horario de mañana y, ampliando el horario habitual, de tres a seis de la tarde, hora marcada para el inicio de la fiesta, con una marcha que recorrerá el bosque anexo al centro y que concluirá en el helipuerto con una sesión de zumba organizada por los alumnos del colegio sanlorentino.