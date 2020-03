Una administración de loterías canaliza donaciones a proyectos solidarios de San Lorenzo y El Escorial

Cerca de 1.000 euros en apenas dos días desde que se puso en marcha esta iniciativa es lo que lleva recaudado la Administración de Loterías Pepito Herranz.

Bajo el nombre de 'Fila Cero', se pretende conseguir fondos para proyectos solidarios coordinados por los ayuntamientos de San Lorenzo y El Escorial.

'Loterías Pepito Herranz' utiliza su plataforma de peñas quinielísticas para este fin benéfico. Con aportaciones de 5 euros, los voluntarios se inscriben y donan esta cantidad para aportar su granito de arena a la iniciativa.

"Estando en casa, ya que no podemos ir a trabajar, pensamos en la forma de colaborar, vimos en redes sociales que muchos vecinos querían ayudar y no sabían cómo. Lanzamos desde nuestra plataforma web, la herramienta la teníamos para recaudar fondos, una peña que no es de juego, es solo solidaria. El 100% de los 5 euros de aportación de cada persona va destinada a lo que se necesite, sanitarios o población afectada por la pandemia. Ya nos han felicitado por la idea", asegura su director, Iván Herranz, quien destaca la importancia de la ayuda vecinal en este periodo de crisis.

Faltan ahora 500 euros para los 1.500 totales necesarios para donar al primer proyecto: una cama articulada solicitada por la Residencia de Ancianos María Leonor.

Las aportaciones pueden realizarse en www.loteriaspepitoherranz.com.