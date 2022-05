La UDIMA organiza una jornada sobre enseñanza del español dirigida a docentes que trabajan con refugiados

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, con sede en Collado Villalba, ha organizado la "I Jornada de Formación para Profesores de Español en el contexto específico de personas migrantes y refugiadas". Está dirigida específicamente a docentes que trabajan con refugiados ucranianos para analizar cómo deben afrontar la situación.

Y es que, ¿te imaginas lo que sería dejar atrás tu tierra natal, asustado y sin apenas equipaje, para llegar a otro país en el que no pudieras ni comunicarte? Es la situación que viven, a diario, los miles de desplazados que llegan a España procedentes de Ucrania. Numerosas entidades se han volcado en acogerlos y ayudarles con el idioma, pero hay que tener en cuenta cuestiones básicas a las que la UDIMA quiere responder con esta jornada gratuita que se celebrará el 12 de mayo.

“Vienen sin nada, sin conocer la lengua ni la cultura del país de acogida y lo que necesitan es comunicar. Ante esa necesidad, nosotros como profesores tenemos que saber reaccionar y darles unas herramientas que atiendan la expectativa de poder comunicar para sentirse bien“, ha contado a COPE de la Sierra la directora del Instituto de Idiomas de la Universidad, Aurora Centellas.

Trabajar en este contexto trasciende el trabajo habitual de un profesor de español, y la jornada contará con ponencias, talleres y, sobre todo,con testimonios y experiencias de docentes que se han encontrado en el aula con situaciones dramáticas.

Porque no pueden olvidar que sus alumnos vienen de una guerra, con todo lo que lleva asociado. “Hay profesores que han trabajado con migrantes y refugiados y se han encontrado con experiencias como el hecho de establecer con un niño una dinámica de juego, correr, por ejemplo, y para ese niño correr está asociado a peligro a huída, es algo negativo. Luego no es tanto metodología de enseñanza como herramientas sociales, emocionales y empáticas“, apunta Centellas.

La UDIMA colabora en esta iniciativa con la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Universidad Pontificia Comillas Y diferentes entidades como Cáritas o Cruz Roja.

La jornada se podrá seguir de forma presencial en el campus de Collado Villalba o a través de Internet.

Toda la información para inscribirse en www.udima.es.