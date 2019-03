El turismo de la comarca se da cita en La Malvaloca

Emulando a Harry Potter con su mascota Hedwig, los niños que han visitado este viernes la carpa de La Malvaloca han querido colocarse a Noa en su brazo. La lechuza se ha convertido en uno de los principales reclamos para los escolares en la inauguración de la I Feria Comarcal de Turismo que hasta el domingo se celebra en Collado Villalba.

30 expositores, 84 municipios de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, entidades y empresas del sector, más de 60 talleres y actividades... son algunos de los números de este evento bautizado con el nombre de "Vive la Sierra 2019" y organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Empresarios y Comerciantes CYE. "Hace unos días alguien nos comentaba que esta feria es como un FITUR en pequeño y no es así, es más que FITUR, es turismo de proximididad, es conocer y poner en valor parajes, resturantes, monasterios, monumentos, ruinas, flora, fauna, montes, parques naturales, parques deportivos y de aventura, artesanía, gastronomía y un largo etcétera que tenemos al lado de casa, es difrutar de un turismo activo, sostenible y accesible en el marco de un inigualable entorno natural", decía en su discurso de apertura el presidente de CYE, José Ramón Raigosa.

Precisamente ese privilegiado entorno es uno de los elementos de enganche para esta feria. "Nuestra comarca tiene un potencial turístico enorme, con innumerables atractivos, y Collado Villalba, puerta de entrada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, aglutina todos estos recursos. Desde aquí uno tiene todas las oportunidades y puede elegir irse hacia una zona de la Sierra u otra, según el tipo de turismo que esté buscando para su fin de semana o sus vacaciones", ha destacado la alcaldesa anfitriona, Mariola Vargas.

Completa agenda

La Feria reúne stands de empresas de hostelería y restauración, de ocio y tiempo libre, de naturaleza, multiaventura y deportes, fauna salvaje, turismo de salud... además de un sinfín de actividades como paseos en pony, visitas guiadas, una master class de marcha nórdica, cuentacuentos, presentaciones, degustaciones y catas de productos artesanos elaborados en la zona como quesos, miel y dulces, cervezas, ginebras y vinos o un caldo casero con verduras ecológicas.

También habrá una exhibición ecuestre o charlas y talleres que permitirán al visitante acercarse, sin salir de Collado Villalba, a la NASA, al Lejano Oeste o a las huellas que dejó el Imperio Romano en su paso por laSierra.

Además, se ha organizado una dinámica educativa con aves rapaces. "Hemos traído a uno de los miembros de nuestra familia animal con la que estamos haciendo actividades de educación ambiental con los niños que han venido, la lechuza Noa. Muchos ya conocen este tipo de ave, otros no, salvo por documentales o en las películas de Harry Potter pero no habían tenido oportunidad de verla en persona y les gusta mucho. Lo que pretendemos es acercar la Naturaleza y es muy gratificante. También vamos a llevar a cabo un juego educativo con un águila, a la que verán volar... si el tiempo no lo impide y siempre y cuando prime el bienestar del animal", explica Ana Batres, de Rapax Natura.

La I Feria Comarcal de Turismo abrirá sus puertas hasta el domingo, 10 de marzo, en horario ininterrumpido de once de la mañana a nueve de la noche.