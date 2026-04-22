Tres detenidos por estafar 21.500 euros por el método del 'artículo no recibido' en Los Molinos y Collado Villalba

Agentes de la Guardia Civil han logrado detener a tres personas por estafar a través del método del “artículo no recibido” en las localidades de Collado Villalba y Los Molinos.

La investigación comenzó en julio de 2025 tras recibir una denuncia que informaba sobre unos hechos que podrían constituir en un supuesto delito de estafa.

Avanzadas las pesquisas, se logró identificar tanto la forma de actuar como a los presuntos autores, a pesar de la utilización de la identidad de terceras personas y del uso de redes privadas virtuales para la realización de las compras online.

Ese modus operandi se centraría en el método de la estafa del 'artículo no recibido' (INR SCAM), un ataque basado en ingeniería social, en la que el ciberdelincuente realiza una compra legítima y recibiría el producto. Posteriormente contactaría con el vendedor o con la plataforma online alegando que el paquete nunca llegó o se encontraba vacío.

Su objetivo era conseguir un reemplazo gratuito o la devolución del dinero quedándose con el primer producto y recibiendo un segundo sin pagar por él.

Las compras que realizaron fueron de dispositivos electrónicos informáticos.

La operación culminó con la detención de tres personas por su presunta participación en delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

Se ha logrado contabilizar que la cantidad defraudada ascendería a un total de 21.549 euros.