Un 'tren turístico' llevará a los vecinos de Becerril a votar el 4-M

Las Elecciones Autonómicas del 4 de mayo han llegado con cambios: se celebran en día laborable y no en domingo, como es tradicional. Además, están marcadas por la pandemia, lo que ha hecho que algunos ayuntamientos hayan decidido trasladar el colegio electoral, entre otras medidas, para garantizar la seguridad y salud de las personas que ejercerán su derecho al voto.

Es el caso de Becerril de la Sierra. El lugar habitual es el CEIPSO Juan Ramón Jiménez, pero se votará en el Polideportivo Municipal Solosprados.

La decisión ha sido adoptada por el Consistorio con la autorización de la Junta Electoral, con el objeto de cumplir los protocolos sanitarios frente a la Covid-19.

Y no es la única novedad: un tren turístico transportará hasta allí a los vecinos desde el centro urbano.

"Por las medidas de distanciamiento por la COVID, el CEIPSO se nos quedaba pequeño y, al trasladar el colegio electoral un poco más lejos del casco urbano, lo que hemos hecho es poner a disposición de los votantes un tren turístico. Nos habíamos planteado la posibilidad de un minibús, pero este tren va abierto para que haya ventilación y es mejor", explica a COPE de la SIERRA María Antonia Hidalgo, segunda teniente de alcalde.

El tren realizará una ruta circular desde la Plaza de la Constitución hasta el Polideportivo -y viceversa- durante la jornada electoral, entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde.

El uso está destinado únicamente a aquellas personas que no dispongan de otro medio de transporte para ir a votar, no tendrá fines recreativos. Es gratuito y no es necesario reservar el viaje previamente. Basta con acudir a la puerta del Ayuntamiento el 4 de mayo.

EN GUADARRAMA, UN AUTOBÚS

El Ayuntamiento de Guadarrama pondrá a disposición de los votantes el próximo 4 de mayo un servicio de autobús desde la Plaza Mayor a la zona de los colegios electorales -que mantienen su lugar habitual, los colegios públicos Villa de Guadarrama y Sierra de Guadarrama-.

Comenzará a las 9:00 horas y se desarrollará con una frecuencia de 30 minutos hasta las 18:30, hora en la que se realizará el último trayecto, teniendo en cuenta que a partir de las siete de la tarde y hasta las ocho, hora de cierre de los colegios, es una franja reservada preferentemente para las personas con síntomas o en cuarentena por la COVID.

El traslado en autobús será gratuito y contará con las medidas de protección sanitaria exigidas. Huelga decir que los usuarios solo podrán acceder al servicio si llevan mascarilla.





