Trabajo intenso y a contrarreloj, balance del Gobierno de Galapagar sobre sus primeros 100 días

Una situación desastrosa, con dependencias municipales cerradas, cuentas desactualizadas, facturas sin pagar en los cajones y proyectos paralizados por falta de gestión. Es lo que el nuevo Ejecutivo de Galapagar dice haberse encontrado en el Ayuntamiento al llegar, algo que le ha obligado a ‘ponerse las pilas’ para lograr cambios significativos en tan solo tres meses con un trabajo intenso, a contrarreloj, en equipo y con mucha ilusión.

Es el balance que han hecho PP y VOX de sus primeros 100 días de Gobierno. "Somos un gran equipo de trabajo, nos estamos dejando la piel por cumplir lo que habíamos prometido a los vecinos y estamos inmersos en una renovación total porque nos hemos encontrado el Ayuntamiento con bastantes deficiencias, más de las que esperábamos. Además, no han sido 100 días al uso, porque hemos tenido unas fiestas patronales, con lo que conlleva, y un verano, pero hemos logrado grandes avances", ha dicho Ignacio Menéndez, portavoz de VOX.

Por su parte, la alcaldesa, Carla Greciano, ha valorado muy positivamente estos tres primeros meses, en los que el Ejecutivo ha conseguido sacar adelante en tiempo récord un presupuesto, algo "épico", lo ha calificado, y trabaja ya en el de 2024 en la confianza de llevarlo a Pleno antes de terminar este año.

Las cuentas eran necesarias para poder acometer la reforma de la piscina cubierta o del Teatro Jacinto Benavente, cerrado desde hace cuatro años.

“Sabíamos que teníamos mucho trabajo por delante, pero hasta que no hemos entrado en el ayuntamiento no éramos realmente conscientes de la situación tan desastrosa en la que se ha quedado todo tras el desgobierno de los últimos años. Han sido tres meses apagando fuegos con urgencia y ahora se puede decir que estamos ya preparados para volver a poner a Galapagar en su lugar”, apunta Greciano, quien ha incidido en algunas acciones acometidas en estos 100 días que tienen que ver con la educación y, sobre todo, con la limpieza, porque era una promesa del "Plan de Choque" para los primeros seis meses que el PP presentó en campaña electoral.

En este punto ha destacado la modificación del contrato que va a permitir duplicar el servicio actual de limpieza de residuos y zonas verdes y que se hará efectivo el 1 de noviembre. "Era una de las peticiones de los vecinos, que no se consintiera que el municipio estuviera sucio, lleno de grafitis. A día de hoy hemos eliminado más de 670 grafitis, lo que ha hecho que los ciudadanos perciban más limpio Galapagar. A partir del 1 de noviembre, aún más, ya que la modificación, que propusimos al anterior equipo de Gobierno y que jamás llevó a cabo, va a suponer tanto una ampliación de la plantilla de la empresa concesionaria como de la frecuencia de la recogida de residuos. Eso va a hacer que no esté el contenedor lleno y que los vecinos puedan depositar la basura dentro y no fuera como ocurría antes, lo que daba un aspecto lamentable".

También ha hecho hincapié en la política de "puertas abiertas" en el Ayuntamiento. "Hay que ser cercano y hacerles la vida más fácil a los vecinos. Por eso se ha reabierto el Ayuntamiento, ya desde la semana pasada, en horario de tarde martes y jueves, para que no tengan que pedir una mañana en el trabajo para poder hacer sus gestiones, además de la nueva sede electrónica, más accesible y segura, y la creación de la Oficina de Atención al Contribuyente", enumera la alcaldesa.

En el balance, además, figuran otras acciones relacionadas con la Educación como la aprobación y convocatoria de las becas de excelencia académica, 100.000 euros de coste para subsanar el grave problema de salud pública del colegio público La Navata, el arreglo de la cubierta del colegio público San Gregorio y la mejora de los accesos al colegio público Carlos Ruiz, así como la reorganización del Centro de Educación de Adultos La Oreja Verde e inicio de los trabajos de sus nuevas instalaciones. Ello liberará espacio en el Punto Joven para la reapertura de la Escuela Municipal de Idiomas.

También el impulso del Cuerpo de Protección Civil con 16 nuevos voluntarios, la creación de la concejalía de Inclusión y Accesibilidad o la reorganización de la oferta deportiva y firma de convenio con 21 clubes deportivos, entre otras actuaciones.