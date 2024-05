Pocos son los afortunados que no hayan pasado alguna vez en su vida por las Urgencias de un hospital. Es una situación complicada porque no suele ser por algo bueno y tenemos la necesidad de que nos atiendan cuanto antes. Pero a veces pasa el tiempo sin que te llamen, sin que te vean, sentando en una sala de espera abarrotada… se hace eterno.

Es lo que denuncian los trabajadores del Hospital Comarcal El Escorial, que han lanzado un comunicado en el que aseguran que, en su servicio de Urgencias, estas esperas se deben a que no hay personal suficiente.

Duro manifiesto en el que los profesionales de este servicio llegan a asegurar que con esta escasez de personal, la sobrecarga asistencial por el aumento de población a la que se atiende y las condiciones laborales inadecuadas que vienen sufriendo desde hace tiempo ponen en riesgo la seguridad y salud tanto de la plantilla como de los pacientes.

El documento lo han enviado a los responsables de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos del ámbito de cobertura del hospital.

"Aquí normalmente se trabaja bajo mínimos, atendemos a una población bastante envejecida y son pacientes muy demandantes por la dependencia que tienen. Además, cuando se contratan refuerzos para campañas como la de la gripe o la bronquiolitis se utilizan para cubrir bajas, no se cubren las bajas como se debería y desde el principio en todas las categorías. Y este problema es cada vez más acuciante", apunta Ana Gómez, miembro del Comité de Empresa.

Igual de insuficiente que es la plantilla así ha sido también la respuesta, denuncian, de la Dirección de Enfermería, Dirección Médica y Gerencia.

¿Y qué opinan los usuarios? Pues, como en botica, hay un poco de todo. Destacan la atención profesional pero las quejas surgen en torno a los tiempos de espera. "Yo estoy bastante contento con el Hospital, no puedo decir lo mismo del Centro de Salud, pero cada vez que he venido me han tratado fenomenal y no tengo ninguna queja", dice un paciente contento, al igual que otro, que apunta que su experiencia "siempre ha sido buena. Independientemente de que haya mayor o menor dilación en la fijación de citas, en cuanto a los profesionales, de primera categoría".

Pero también los hay muy poco satisfechos. "A veces prefiero no esperar tres horas y media por una gilipollez a que te atiendan... y me atienden como me atienden... en fin, me voy a callar", se queja un usuario.

El Pleno de San Lorenzo de El Escorial votó en su última sesión una propuesta de Más Madrid para mejorar las condiciones del Servicio de Urgencias del hospital. La única edil de VOX, socio de gobierno del Partido Popular, se abstuvo, y la alcaldesa, Carlota López, del PP, utilizó su voto de calidad para rechazar la propuesta.