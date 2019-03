De Torrelodones a Río de la Plata con el VI Encuentro Internacional de Tango

Torrelodones celebra este fin de semana el VI Encuentro Internacional de Tango, una cita ya consolidada que reúne a lo mejor del género en el Teatro Bulevar. La principal novedad, que no habrá baile, solo música.

La pasión y la majestuosa musicalidad del tango invadirá las tablas en un encuentro que comenzará este viernes 15 marzo, con la proyección de la película "Amar amando", a la que seguirá el microconcierto “Enemigo íntimo”, con Juan Esteban-Cuacci al piano.

El plato fuerte llegará el sábado 16 con un concierto en el que Carbone Tango Ensemble, con Mariel Martínez y Fabián Carbone, estará acompañado por la Orquesta Sinfónica del Teatro Real de Madrid. Un momento “único”, asegura Carbone, director artístico del Encuentro. “Tenemos a los solistas del Teatro Real, que vienen a colaborar tocando a Piazzolla, y vamos a tener un concierto con una orquesta de cámara de cuerda gracias a un eslabón, que es José Luis Ferreira, el contrabajista de Carbone Tango Ensemble”.

Tenemos tan densificada la parte concertista que es un pecado distraer un segundo a la vista o a los oídos

En esta sexta edición no habrá pasos de baile, todo se tejerá a base de notas musicales porque este género tan particular del Río de la Plata tiene mucho que contar solo a través del oído. “Tenemos tan densificada la parte concertista que es un pecado distraer un segundo a la vista o a los oídos. Es la primera vez que nos permitimos no tener bailarines, pero nadie se va a quejar. Es una música virtuosa, llena de romanticismo urbano”, añade Carbone. En este sentido, espera repetir la buena acogida de otras ediciones: “Hemos tenido éxito año tras año, con llenos totales”.

También se ha programado una actividad para que los niños vayan conociendo el género. Es una 'pequeclase' en la que aprenderán los movimientos básicos del tango a través de juegos, expresión corporal y teatro, junto a los bailarines y actores Silvina Mañanes y Rodrigo Mendiola. Será el sábado 16. Toda la información sobre este VI Encuentro Internacional de Tango está en la web www.torrelodones.es.