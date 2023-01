Torrelodones rescinde por unanimidad el contrato del servicio de limpieza municipal

El Ayuntamiento de Torrelodones ya ha rescindido el contrato con la empresa DLR Facility Services, responsable hasta ahora del contrato de limpieza de las instalaciones públicas de Cultura y Deportes y de las oficinas municipales.

La decisión se ha adoptado este viernes por unanimidad en un Pleno Extraordinario que no solo ha acordado resolver el contrato por incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa. También se retienen las garantías depositadas en su día y el importe de facturas pendientes y se le prohibirá contratar de nuevo con el Ayuntamiento.

Se cierra así este capítulo del conflicto con la limpieza de instalaciones municipales, mientras se ultima también la adjudicación del servicio a una nueva empresa, que estará en unos días.

"Si todo va bien, si todo llega a término, podría proponerse la adjudicación en la Junta de Gobierno de la próxima semana. Eso es lo deseable, pero ya sabéis que los plazos administrativos se dilatan, hay que aportar documentación, hay que avalar, hay que firmar... en cualquier caso, en principio, aunque se adjudicase la próxima semana, la nueva empresa no entraría de forma inmediata a trabajar", ha contado a COPE de la SIERRA Ana Núñez, concejal de Hacienda.

En cuanto a los atrasos que se deben a los trabajadores, y aunque hace dos semanas el alcalde de Torrelodones aseguraba a COPE de la Sierra que la nueva contratista se haría cargo de los salarios impagados, no será así.

No lo recoge el convenio colectivo del sector, se ha dicho este viernes en el Pleno, por lo que no se ha incluido en las cláusulas del nuevo contrato. "En el convenio colectivo del sector, aunque se impone la subrogación, la nueva empresa solo debe asumir una serie de obligaciones con relación con las obligaciones salariales de los trabajadores. Y ese es el motivo por el que el Ayuntamiento no ha podido establecer cláusulas de asunción total de la responsabilidad. Esto se hace valer a través de la jurisdicción social. En estos procedimientos los trabajadores pueden demandar a todo aquel que pueda solucionar su problema, aunque no sea el responsable directo", explica Núñez.

Lo que se ha hecho es retener lo que se debe en facturas a DLR, desde el mes de noviembre, para garantizar esos pagos cuando corresponda.

La estimación es que en el plazo de unas dos semanas los trabajadores del servicio de limpieza de edificios municipales de Torrelodones, en huelga indefinida desde el pasado 11 de enero, estén ya trabajando con la nueva empresa contratada.