Torrelodones se prepara para celebrar las fiestas de la Virgen del Carmen en la Colonia

Música, deportes, talleres, juegos tradicionales para familias y, en general, para el público infantil y juvenil componen el programa de fiestas de la Virgen del Carmen, que se celebran en La Colonia de Torrelodones del 11 al 16 de julio.

Destacan los torneos de fútbol, de ajedrez, el pádel, el tradicional Día de la Bicicleta, una actividad organizada por la Peña La Cucaña, también los campeonatos de mus, skate y el torneo de minifútbol “La Vieja”, en homenaje al creador del mítico mini de Torrelodones. La gastronomía también ocupa un lugar en las fiestas de Torrelodones, con el concurso de paellas, organizado por la peña El Carrito, o la Sardinada. Y la música, con conciertos y discoteca móvil.

Por supuesto, los actos religiosos en honor a la patrona de la Colonia, la Virgen del Carmen, festividad que se celebra el 16 de julio.

Las fiestas comienzan oficialmente el 13 de julio con el pregón, que este año correrá a cargo de Luis Melgar Valero, vecino de Torrelodones, diplomático, escritor y actualmente representante de la Unión Europea en China.

Cortes de tráfico con motivo de las fiestas

Con motivo de la celebración de las fiestas patronales habrá una serie de cortes en el tráfico de la circulación rodada.

Al igual que el año pasado, las atracciones de los feriantes ocuparán el tramo interior de la C/ Jesusa Lara situado frente al parque Prado Grande, dejando peatonal la calzada principal de esta vía. En consecuencia, se llevará a cabo corte total de la C/ Jesusa Laradesde las 12:00h del 13 de julio hasta las 9:00h del lunes 17 de julio.

El sábado 16 de julio se producirá el corte total de C/ Agapito Martínez de 11:00 h a 11:30 h con motivo de la realización de la procesión. Esta comenzará en la Iglesia Ntra. Sra. del Carmen para continuar por la C/ Agapito Martínez y C/ Jesusa Lara y finalizar en el parque Prado Grande. Habrá otro corte puntual de tramo de la C/ Agapito Martínez situado entre la calle Profesor Calderín y Carretera de Galapagar desde, aproximadamente, las 21:30 h con motivo del regreso de la procesión a la Iglesia Ntra. Sra. del Carmen. Comenzará en el parque de Pradogrande. La procesión transcurrirá por las calles Jesusa Lara, Javier García de Leaniz, Trini Muñoz, Profesor Calderín, Agapito Martínez y Carretera de Galapagar, finalizando en la iglesia del Carmen.

Programa de fiestas de la Virgen del Carmen

Ferial:

Del martes 11 al domingo 16 de julio

El Día del niño con atracción al 50% se celebra el martes 11 de julio y el miércoles 12 de julio

JUEVES 13

De 10 a 15:00h. Hinchables acuáticos en Torreforum. Actividad gratuita

De 18:30 a 22:00h. Campeonato de skate. Pista de skate de Pradogrande. Organiza la Concejalía de Juventud

De 19:00h. a 23:00h. Juegos para todas las edades para disfrutar en familia. Pistas de Pradogrande

20:00h. Representación de la obra cómica: “The Tea is Ready!- Una producción de Torrearte. Teatro Bulevar Casa de Cultura. Entrada gratuita previa recogida de entradas en taquilla

20:00h y 21:00h. Torneo de fútbol. Pistas de Pradogrande. Últimas eliminatorias

21:00h. VIII Festival Pop & Rock en el Parque de Pradogrande. Participan: Bis en Ídem, Ejecutivos Desechables, Anket y Se vende perro

22:00h. Parque de Pradogrande. Pregón a cargo de Luis Melgar Valero. Vecino de Torrelodones, diplomático y escritor. Actualmente es el representante de la Unión Europea en China

Una vez finalizado el pregón, proseguirá el Festival Rock & Pop

(1:15) Discoteca móvil con Checho DJ hasta las 03:30h.

VIERNES 14

19:00h. Torneo Minifútbol “La Vieja”, en conmemoración del fundador del club, Javier García de Leániz. Categorías: Maduros, Fósiles y Mamás. Información e inscripciones: www.minifutbol.com

19:00h. Taller dibujo/pintura a cargo de Pascal EM. Parque Camilo Sesto. A partir de los 10 años. Inscripciones limitadas.

Organiza: Grupo de Arte del Lab de Torrelodones y Concejalía de Desarrollo Local

Información e inscripciones: 625036899

20:00h y 21:00h. Torneo de fútbol. Pistas de Pradogrande. Semifinales

22:00h. Actuación musical dos coros de Rock: “RockChoir” de Torrelodones y “Vocal Excess”, Turín, Italia.

23:30h. Espectáculo pirotécnico “Vulcano magia”. Show diseñado exclusivamente para Torrelodones. Parque de Pradogrande. Para la visualización correcta y el disfrute del espectáculo, el público puede encontrarse dentro del parque y en la zona que se delimitará para ello

Una vez finalizado, proseguirá la actuación del encuentro internacional de Corus Rock

01:15h. A continuación, discoteca móvil con Checho DJ

SÁBADO 15

10:00h. Día de la Bicicleta. Organizado por la Peña “La Cucaña”.

Recorrido: salida de la Casa de Cultura/ Rosario Manzaneque/Francisco Lencina/Antonio Muñoz Manzaneque/Teodoro Domingo/Avda. Pradogrande/Santo Cristo del Consuelo/ Nuestra Señora del Carmen/ Juan Muñoz Escultor/ Las Canteras/ Jesusa Lara/ Paseo Andrés Vergara/ Avenida de Torrelodones/ Carretera de Galapagar/ Agapito Martínez

12:00h. Juegos tradicionales en el Parque Camilo Sesto. Para niños y mayores: rana, chito, petanca, carreras de sacos, tiro de soga, globos de agua, rotura de botijos…Organiza Peña La Cucaña

14:00h. Cucaña y sardinada, amenizada por la Charanga “La Penúltima” y Fiesta de la Espuma

16:30h. Campeonato de pádel. Torneo organizado por Padel Peope, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelodones. Categorías: mixto nivel medio y masculino nivel medio-alto

Más información e inscripciones: info@padelpeopletorrelodones.es y en el teléfono: 91 859 00 87

17:00h. Campeonato de mus. Instalaciones del Bar Zeppelin de la Colonia. Organiza: Peña La Cucaña

19:00h. Torneo Minifútbol “La Vieja”. En conmemoración del fundador del club, Javier García de Leániz. Categorías: maduros, fósiles y mamás. Información e inscripciones: www.minifutbol.com

De 19:00 a 23:00h. Juegos para todas las edades para disfrutar en familia. En las pistas de Pradogrande

20:00h. Concurso de paellas, organizado por la Peña El Carrito en el Parque Pradogrande. Inscripciones hasta el 14 de julio: elmaildelcarrito@gmail.com

20:00h. Batucada femenina de Madagascar de la ONG “Agua de coco”. Organiza Concejalía de Juventud

21:00h. Final Torneo de fútbol. Pistas de Pradogrande

23:00h. Orquesta Venecia. Parque de Pradogrande

DOMINGO 16. FESTIVIDAD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Actos religiosos

Santa Misa, ofrenda floral e imposición de escapularios en la iglesia de la Virgen del Carmen

11:00h. Procesión con la imagen de nuestra patrona hasta el Parque de Pradogrande. Recorrido: Iglesia del Carmen. Ctra. De Galapagar. Calle Agapito Martínez. Calle Jesusa Lara. Parque Pradogrande. Llegada aproximada a las 11:30h.

14:00h. Comida de Romería en el Parque de Pradogrande, junto a la Virgen

(La imagen de la Virgen permanecerá durante todo el día, en el Parque de Pradogrande)

20:30h. Misa solemne en el Parque de Pradogrande. Regreso de la imagen de Nuestra Señora La Virgen del Carmen a su iglesia. A su llegada se le cantará la Salve Final. Acompañamiento musical a cargo de la Asociación MusiTorre.

Recorrido: Parque Pradogrande- Jesusa Lara- García de Leániz-Trini Muñoz- Profesor Calderín- Agapito Martínez- Carretera de Galapagar- Iglesia del Carmen

Actividades

10:00h. XI Torneo de Ajedrez “Fiestas del Carmen”, en el edificio Torreforum. Horario de mañana. Torneo con atractivos trofeos para todas las categorías y premios en metálico para la categoría de adultos. Información y bases: http://club.de.ajedreztorrelodones.es/.

Inscripciones mail: rcandeleda@outlook.es ; con copia a torneo@ajedreztorrelodones.es

16:30h. Campeonato de pádel. Torneo organizado por Padel People en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelodones. Modalidad: Torneo para familias. La inscripción estará abierta para padres/madres con hijos.

Más información e inscripciones en info@padelpeopletorrelodones.es ; teléfono: 91 859 00 87

De 19:00h. a 23:00h. Juegos para todas las edades. En las pistas de Pradogrande

22:00h. Concierto de “Los Porfolios”. Parque de Pradogrande