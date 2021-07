Torrelodones pierde dinero por no incrementar su plantilla de Policía Local, según el Partido Popular

Torrelodones está perdiendo más de 200.000 euros de subvención anual por no incrementar la plantilla de la Policía Local. Lo ha vuelto a denunciar el Partido Popular y ahora tiene la confirmación de la Comunidad de Madrid.

El pasado mes de mayo los populares recordaron en Pleno que el municipio no llega a la ratio de 1’8 agentes por 1.000 habitantes que recomiendan los estándares europeos y, por tanto, estaría perdiendo hasta un 25% de la subvención regional para sostener a este Cuerpo.

Pero en la comparecencia para explicar el cese de la Jefa de la Policía Local, en el mes de junio, el alcalde rebatió las cifras asegurando que el Ayuntamiento no podía recibir más dinero de la Comunidad porque se había llegado al máximo de 500.000 euros. Datos incorrectos o falsos, según la portavoz popular, que este martes, 6 de julio, se reunía con el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo.

"El alcalde dio una serie de cifras que nosotros hemos contrastado porque no nos cuadraban con las que nosotros teníamos y ayer nos confirmaron desde la Comunidad de Madrid que nuestras cifras son las acertadas y que estamos perdiendo esa subvención, que nos traería más seguridad al municipio, que es lo que venimos tiempo demandando", ha asegurado Isabel Ruiz Tarazona.

Ruiz Tarazona ha adelantado que su grupo preguntará al respecto en el próximo Pleno porque no entiende la actitud del alcalde. "No sabemos si es que no ha contrastado la información o no sabe interpretar las normas publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid".

El PP ha vuelto a insistir en que la actual plantilla de Policía Local es muy justa y, a pesar de su profesionalidad y dedicación, no da abasto para cubrir las necesidades del municipio. Y ahora, con el verano, la situación se agravará.

Aunque no habrá fiestas patronales que requieran un despliegue especial, sí hay más población flotante, más vivienda vacía, más actividad nocturna y "se necesita más vigilancia, pero también están las vacaciones de los agentes, muy merecidas tras un año muy duro con la pandemia y Filomena. Habría que tener un refuerzo que no debería ser solo temporal, sino definitivo", apunta la portavoz popular.

Refuerzo, recuerda, que se lograría con los 213.453 euros anuales de subvención regional que está perdiendo el Ayuntamiento y que podrían sufragar el coste de cinco policías más para Torrelodones.