Torrelodones consigue avances para la construcción del aparcamiento en la estación de tren

Torrelodones tiene la esperanza de poder desbloquear pronto la construcción del aparcamiento en la estación de tren. Es lo que se desprende de la reunión que mantuvieron este martes los responsables municipales con el viceconsejero de Administración Local y Digitalización, José Antonio Sánchez Serrano.

El equipo de Gobierno volvió a plantear al viceconsejero lo que ya ha defendido en otras ocasiones, que el Ayuntamiento ha hecho su parte, ha comprado el terreno, tiene un anteproyecto y en este momento es la Comunidad de Madrid la que debe hacerse cargo de las obras de una infraestructura que utilizarán no solo los vecinos de Torrelodones sino de localidades cercanas como Galapagar u Hoyo de Manzanares.

La novedad es que ahora sí parece que hay un compromiso de avanzar en el proyecto, como ha explicado a COPE de la Sierra el alcalde de Torrelodones. "Nos ha dado su compromiso de que, por fin, sea una realidad esta actuación. Nos ha pedido de nuevo que le pasemos el proyecto, hemos ido con un par de alternativas para que sea viable, y ahora la pelota está en su tejado. La Comunidad tendrá que hacer la obra bajo la fórmula que considera más oportuna", ha dicho Alfredo García-Plata.

Descartado que la obra la haga ADIF, como llegó a apuntar en su día el consejero de Infraestructuras y Transporte, David Pérez, la única cuestión pendiente es cómo hacer la obra y eso ya es un gran avance. "Ya no hay más excusas. Lo de meter a un tercero que era ADIF, que no tiene competencia, no tiene ya ningún sentido. Esperemos que ya no haya estrategias de este tipo y realmente se afronte", apunta García-Plata, quien ha agradecido al viceconsejero su predisposicion. "Agradezco tanto su talante como el compromiso que tiene, que ayer nos transmitió en la reunión. Vamos a dar un voto de confianza".

En la reunión se habló, además, del Plan de Inversión Regional (PIR). Este miércoles los ayuntamientos tienen que conocer qué cantidades exactas les corresponderán para comenzar a presentar proyectos.

Torrelodones ya ha anunciado que entre otros proyectos presentará para su financiación la segunda fase de la remodelación de Los Robles.