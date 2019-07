Torrelodones celebra #GESTO, el festival de danza contemporánea en la calle

Llega la quinta edición de '#GESTO', el festival de danza contemporánea en la calle de Torrelodones, una cita ya imprescindible en la programación cultural del verano, que se desarrollará del 3 al 11 de julio en la Plaza de la Constitución.

Esta iniciativa en espacios no convencionales está organizada por la concejalía de Cultura del municipio bajo la dirección artística de Juan de Torres.

El objetivo es aproximar la danza en general y la danza contemporánea en particular al espectador a través de una programación de actividades profesionales y de gran calidad. Es una apuesta en firme para que la danza se incorpore a la dinámica cultural de Torrelodones. El arte va al encuentro del espectador utilizando el concepto de Festival, en este caso, de calle.

La plaza de la Constitución se transforma en el escenario para estos espectáculos que salen de los teatros, de manera que el público pueda apreciar estas propuestas en un entorno sorprendente a la vez que conocido.

Las compañías participantes serán diez, siete de ellas procedentes de diversos puntos de la geografía española (Madrid, Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Canarias, Navarra y Cantabria) y tres internacionales procedentes de Portugal, México y Argentina.

Programación

Miércoles 3 de julio, a las 20:00 h. en la plaza de la Constitución.

Rea Danza (Andalucía) " Gallos".

La compañía REA Danza, fundada en Argentina y residente en España, lleva a sus espaldas 28 años de trabajo ininterrumpido en el mundo de la danza y un extenso currículo con numerosas creaciones coreográficas y producciones de danza teatrales. Con más de 25 espectáculos creados a lo largo de su carrera, REA Danza ha tenido siempre una visión muy personal, innovadora y elegante de este género, además de unas puestas en escena muy cuidadas y una exquisita selección musical.

La Intrusa (Cataluña) "Billie Jean".

La Intrusa

La Intrusa es una compañía de creación artística contemporánea dirigida por Virginia García y Damián Muñoz. Celebraron sus veinte años en escena con el reconocimiento del Premio Nacional de Danza 2015, por su creación artística. Su trabajo se ha caracterizado, por la capacidad de generar espectáculos poéticos, de fuerte impacto visual y emocional, siempre con la voluntad de empatizar con el público en un tono intimista. Crean, dirigen y producen proyectos escénicos y audiovisuales por los que han recibido diferentes premios.

Natalia Medina Cía de Danza (Canarias) "Be yours, be mine".

Natalia Medina Compañía de Danza nace en 1999 bajo la dirección de la bailarina y coreógrafa Natalia Medina. En sus años de trayectoria, la Compañía ha creado y representado coreografías tanto de Natalia Medina, como de diferentes coreógrafos internacionales. A través del tiempo, ha contado con diferentes elencos de bailarines multidisciplinares con las que ha representado distintas piezas coreográficas en varios países del mundo: Francia, Alemania, Portugal, Italia, México, Cuba, Venezuela, Costa Rica, Japón, y por supuesto en España.

Jueves 4 de julio, a las 20:00 h. en la plaza de la Constitución.

Verónica Garzón (Madrid/Castilla y León) " Más allá del tiempo y de los hombres".

Bailarina, coreógrafa y profesora. Proviene de una formación de danza ecléctica en España, Alemania y EEUU, construida sobre diferentes técnicas como ballet, folklore, flamenco, jazz moderno, danza moderna, danza contemporánea, técnicas release, prácticas somáticas, contact improvisation y butoh. Obtuvo su licenciatura en Danza Española en 1997 por el Conservatorio de Madrid “Mariemma” y el Grado Superior en el Real Conservatorio Superior de Danza María de Ávila en 2012. Obtiene el Primer Premio en el 32º Certamen Coreográfico de Madrid junto a Begoña Quiñones en 2018.

Zukdance Perfoming Arts (Navarra)"Y. Park".

Zuk es una compañía de artes escénicas que trabaja de manera horizontal entre las diferentes expresiones artísticas, haciendo propuestas realmente originales.

La compañía unifica Movement Art (bailarines contemporáneos y urbanos, acróbatas) Sound Art, Digital Art y Designers (escenografía y vestuario, iluminadores y dramaturgos).

Agustina Suárez (Argentina)"En vez de un cuerpo que no cae".

Agustina Suárez Adrover es bailarina, docente y directora, Licenciada en Composición Coreográfica de la Universidad Nacional de las Artes (Argentina). Actualmente reside en la Ciudad de México y da clases en la Cía. Interflamenca. En 2017 obtuvo el 2º lugar en el Premio Graduados de la U.N.A. Ha dictado seminarios, talleres y clases de danza contemporánea, improvisación y Contact en distintas ciudades de Argentina, Guatemala, Bolivia, Brasil y México.

Miércoles 10 de julio, a las 20:00 h. en la plaza de la Constitución.

Babirusa Danza (Cantabria)"La naturaleza del silencio".

Babirusa Danza fundada por Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra, desde su creación ha estrenado diversas producciones para teatros y espacios no convencionales en las que se funden la danza contemporánea, el teatro físico, la videodanza y el videomapping. Sus trabajos se han mostrado en diferentes festivales nacionales e internacionales.

Daniel Doña Compañía de Danza (Madrid) "Nada personal".

Daniel Doña Compañía de Danza

Se presenta al bailarín y coreógrafo granadino como uno de los máximos exponentes de la danza española actual traspasando las fronteras formales de la creación y aunando en sus trabajos la esencia artística de diversos lenguajes. Se mueve entre una danza española renovadora, el flamenco y la danza más contemporánea, transitando por un terreno artístico en el que no existen corsés ni límites. Al frente de su propia agrupación desde 2013 Daniel Doña compañía de Danza, desde sus comienzos, trata de dinamizar y captar nuevos públicos con espectáculos que combinan la tradición y las nuevas tendencias.

Compañía A Poc A Poc (México)"Primer amor".

Compañía mexicana creada en 1994 bajo la dirección de Jaime Camarena. Gracias a su propuesta artística y estética, su obra coreográfica ha sido presentada en diversos foros internacionales de Alemania, Estados Unidos, Cuba, Francia, Paraguay, Brasil, Perú, España, Panamá, Ecuador, El Salvador, Colombia, Argelia, así como en los principales escenarios de México. El desarrollo de una propuesta artística original y un modelo de gestión sustentable, hizo que la agrupación obtuviera rápidamente el reconocimiento del público y crítica especializadas y posteriormente el apoyo institucional, factores que le permitieron constituirse como una agrupación estable, con un amplio espectro en el panorama artístico nacional e hispanoamericano

Jueves 11 de julio, a las 20:00 h. en la plaza de la Constitución.

Companhia Ballet Jovem de Leiria (Portugal) “La Mentira”, “Nightmare”, ¿Por qué?” y “Leptir”.

Annarella Roura Sánchez es la directora general de la prestigiosa escuela de danza de Portugal y del Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, creando además la Companhia Ballet Joven de Leiria. Ha conseguido que los jóvenes bailarines de la Región de Leiria hayan obtenido distinciones y premios máximos en los más prestigiados concursos internacionales de ballet y danza del Mundo, tales como o Dance World Cup Europa, o Youth American Grand Prix, NY, y el Tanzolimp, Alemania. Se presentan en el Festival GESTO por primera vez con un programa compuesto de coreografías del mexicano Ricardo Flores.

Otras actividades

Miércoles 10 de julio, a las 11:00 h. en el Teatro Bulevar.

Master Class Compañia A Poc A Poc (México).

Del 15 de junio al 12 de julio, de 9:00 a 14:00 h. en el Teatro Bulevar.

Residencia artística de la artista argentina Agustina Suárez.

Muestra/Puertas abiertas miércoles 10 de julio, a las 13:00 h.

Más información en la web municipal.