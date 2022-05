Torrelodones celebra la VI edición del Festival de Jazz Made in Spain

El jazz vuelve a Torrelodones desde esta semana con una nueva edición del Festival de Jazz Made in Spain, que se prolongará hasta el 4 de junio.

El Festival propone una cita con grandes artistas de la música de nuestro país, que tampoco olvida a las jóvenes promesas. Por eso, comienza este viernes con un espectáculo de la Escuela Municipal de Música y Danza Antón García Abril en el que se han unido diferentes agrupaciones, como los combos de jazz, percusión o batucada. Será el comienzo de un Festival que vuelve, como dice su organizador, Alberto Morales, “a la normalidad”.

La programación de actuaciones incluye al septeto de David Ruiz con el espectáculo ‘Where we come from’, el viernes 3 de junio, así como el espectáculo familiar ‘Swing for Kids!’, a cargo de Tara Lowe y John O’Brien y la actuación de la pianista y compositora Lucia Rey, el sábado 4 de junio. Pero antes, el jueves 2 de junio, el Festival ofrecerá a las ocho de la tarde una jam session en La Plata, en el Parque Floridablanca. Un evento especial al que están invitados músicos de toda la Sierra.

Toda la programación y horarios de Festival se pueden consultar en www.torrelodones.es.





PROGRAMA

Jueves 27 de mayo. 19:30 h. Teatro Bulevar

Jazz made in Torrelodones”

Profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Música se unen en un concierto para mostrar el trabajo más representativo de este curso. Standards, temas propios y covers serán interpretadas por los combos de jazz, dúos, batucada, cajón flamenco y Percutorre bajo la dirección de Carlos González, Alex Korostola y Pedro Noda. Los ritmos más vibrantes de jazz, blues, funk, latin y flamenco abrirán el Festival de jazz con profesores y alumnos de nuestra escuela.

Entrada gratuita.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sábado 28 de mayo. De 10:00 a 14:00 h. Casa Rosa

Máster class: “Improvisar con dirección” con Sean Clapis trío EMMyD Antón García Abril

Taller de jazz e improvisación en el que trabajaremos con un trío en vivo diferentes enfoques para hacer caminar y evolucionar un solo, así como recursos para enriquecer nuestro lenguaje musical.

Curso dirigido a instrumentistas de todo tipo con conocimientos de improvisación.

Sean Clapis: Guitarra

Rodrigo Ballesteros: Batería

Rubén Carles: Contrabajo

EMMyD Antón G Abril (Casa Rosa) de 10:00 a 14:00 h. Precio: 20€

Inscripciones en jazzmadeinspain@gmail.com

Jueves 2 de junio. 20:00 h. La Plata Torrelodones,

Parque municipal Floridablanca. Jam session

Jam session: ¡Súbete al escenario con artistas del Festival de jazz made in Spain! Este año organizado por La Plata Torrelodones, con un nuevo escenario al aire libre.

Entrada gratuita

Viernes 3 de junio. 20:00 h. Teatro Bulevar

David Ruiz” Where we come from”

David Ruiz: Contrabajo

Daniel Navarro: Bailaor

Marcos Collado: guitarra

Gabriel Peso: Piano y teclados

Miguel Benito “Pete”: Batería

Javier Martínez: Trompeta

Gustavo Díaz: Saxo alto

“Where we come from” nace de La misma esencia devoradora del jazz, que absorbe todas las influencias cercanas y las metaboliza dentro de los mismos esquemas de libertad y sinergia que han hecho evolucionará la música en el último siglo. Cuando además esto se hace con honestidad, siempre funciona.

Sábado 4 de junio. 12:00 h. Teatro Bulevar

Swing for kids

Tara Lowe & John O’Brien: voces y baile

Tony Pereira: dirección musical y guitarra

Jorge Castañeda: piano y teclados

Ricardo Alonso: contrabajo

David Fernández: Batería

Belén Martín: saxo tenor

Jorge Moreno: trombón

Juan Moreno: trompeta

Producción y dirección artística: Lur Music (Noa Lur)

Grandes canciones muy conocidas por niñas, niños y mayores, canciones infantiles, temas de súper estrenos de Pixar o Disney, así como hits de la historia del Swing

¡En Swing for Kids mueve los pies! John O ?Brien, como gran bailarín de Tap Dance que es, nos va a enseñar a hacer percusión con los pies y Tara nos enseñará pasos de Lindy Hop para practicar en familia y volver a casa con el swing metido en el cuerpo ¡volando!!

¡Aviso a navegantes! ¡Aquí se improvisa!! Sí, sí… el público es protagonista y con su interactuación da forma a un show vivo en el que todo puede pasar. Ven y descúbrelo tú mismo y… ¡swinguea!!

Sábado 4 de junio. 20:00 h. Teatro Bulevar

Lucia Rey trío

Lucia Rey: Piano

Michael Olivera: Bateria

Toño Miguel: Contrabajo

“Hablamos de una artista con una imaginación desbordante, pero con la maestría de una mujer curtida en el escenario, que sabe lo que hace. Como ella misma expone, fue su madre, bailarina y profesora de danza, la primera en ofrecerle un acercamiento real al mundo del arte, al compromiso y a la vida del artista”. (más JAZZ nº48 2019 (Pedro Andrade).