Todo a punto para la San Silvestre

La San Silvestre de Collado Villalba no es una actividad con ánimo de lucro y a los organizadores, el Club El Castillo, les ha molestado mucho que desde Cambiemos se sugiriera lo contrario en el último Pleno municipal.

La polémica se generó tras preguntar esta formación política por los costes para las arcas públicas de la prueba, que cifra en unos 5.000 euros para el personal municipal, como policías locales, que trabajará esa tarde. Los considera excesivos, decía en la sesión plenaria su portavoz, Sergio Asunción, para un evento que, a su juicio, solo beneficia a la organización. Incluso mostró su desconfianza con el fin benéfico de la prueba. “Nos preguntamos si no se podían haber destinado esos recursos a prestar unos servicios ordinarios en lugar de llevarlo a cabo en un evento de este tipo que tiene un fin aparentemente solidario pero que si es como la Fiesta de Nochevieja de la Malvaloca del año pasado nos encontramos con una donación irrisoria para lo que realmente se recauda. Lo que sí queda claro es que a quien beneficia esta carrera es a la entidad organizadora y que esos fondos que destina el Ayuntamiento parecen tener, por una parte, un fin electoralista y además están dejando el resto del año los servicios sin cubrir”.

El Club El Castillo ha salido al paso de estas afirmaciones recordando que los ingresos de la carrera están ajustados a los gastos que conllevan el cronometraje, seguros, dorsales, regalos, premios y demás, así como una cantidad de 1.000 euros que, pase lo que pase con la recaudación, se destinarán a la Asociación de Esclerosis Múltiple.

La prueba, han dicho, cuenta con muchos colaboradores que dedican su tiempo libre a la coordinación, reparto de dorsales y bolsas de corredor, montaje y desmontaje… y que su único premio es el reconocimiento al trabajo que realizan. En la misma línea, durante el Pleno la alcaldesa le recordó a Cambiemos Villalba que los beneficios sociales de la San Silvestre no tienen precio. “Yo le ruego a usted que pregunte directamente a la organización y que le explique en qué gasta cada euro de la cuota que recibe y haga las cuentas si le parece lucrativo o no el dinero que le queda… a mí no me salía que lo fuera. El beneficio que aporta la San Silvestre como otras carreras y actividades que se hacen de este tipo no tiene precio. Y es que por primera vez muchas familias se atreven a participar y practicar un deporte como el running… y se enganchan”, decía Mariola Vargas.

Desde Podemos Collado Villalba, formación de la que Sergio Asunción será el candidato en las próximas elecciones municipales, se ha emitido un comunicado para manifestar su apoyo al deporte local y agradecer la labor esencial de los clubes deportivos en el fomento y organización de eventos populares y de base. Para la formación morada, “la práctica deportiva es una de las herramientas más potentes para la integración social, cohesión del municipio y superación de desigualdades (…) Lamentamos profundamente la polémica surgida durante estos días por la celebración de la tradicional carrera popular de la San Silvestre de Collado Villalba y reiteramos nuestro apoyo a la misma y el agradecimiento al Club Deportivo El Castillo por el trabajo realizado durante estos años en la organización”.

La San Silvestre saldrá a las seis de la tarde de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández y hará un recorrido urbano de siete kilómetros.