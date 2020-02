Tensión en el Pleno de Collado Villalba: bronca, desalojo y suspensión por alteración del orden público

No hay Pleno de Collado Villalba que se precie que no se desarrolle en paz y armonía. Son innumerables las ocasiones en lo que va de legislatura -y no lleva cumplida ni su primer año- en que no se viva en la sesión ordinaria, cada mes, algún momento tenso o que un incidente rompa la normalidad, incluido un supuesto secuestro exprés virtual de la madre de una concejal de la oposición.

El último capítulo se producía este jueves. En torno a las seis de la tarde, cuando la alcaldesa iba a dar paso al punto tercero de la parte de control y fiscalización, un grupo de vecinos la interrumpía para trasladar a la Corporación municipal sus protestas por el desahucio de una familia de su vivienda.

"¿Qué pasa con la casa de Mohamed?", preguntaba una vecina mientras Mariola Vargas estaba interviniendo. "No puede usted interrumpir el Pleno, señora", respondía la regidora, instante en el que el grupo comenzaba a corear la consigna "Vergüenza me daría desahuciar a una familia" y Vargas instaba a la Policía Local a desalojarlos por alteración del orden público.

A pesar de ello los vecinos continuaron con sus manifestaciones desde fuera de la sala, incluso golpearon las cristaleras del Salón de Plenos. La alcaldesa trató de dialogar con ellos sin llegar a solventar la situación y, ante la imposibilidad de retomar con normalidad la sesión, decidió suspenderla, además de desplazarse junto con el Secretario Municipal a interponer en el puesto de la Guardia Civil una denuncia por los hechos.

Desde la oposición, el más crítico ha sido el PSOE, quien acusa a Mariola Vargas de "falta de cintura política". "Entendemos que la causa de esta suspensión no era tan grave ni problemática", dice el portavoz, Vituco Alcolea.

Recuerda que no es la primera vez que distintos colectivos utilizan el Pleno para trasladar sus reivindicaciones y nunca antes se había suspendido. "Es un claro ejemplo de mala resolución de problemas, ya que un conflicto no se resuelve creando otro", añade Alcolea.

El Pleno, del que aún restaban varios puntos del Orden del Día, incluidos mociones, ruegos y preguntas, se reanudará el próximo martes 4 de marzo a las cinco de la tarde.