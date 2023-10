Temporada de setas en la Comunidad de Madrid: Agentes Forestales velan por una correcta recolección

Con la llegada de las primeras lluvias del otoño comienza la temporada de setas en la Comunidad de Madrid y ya hemos podido ver durante este Puente del Pilar algunos ciudadanos metidos en faena pero es vital conocer la normativa que rige la recogida de este recurso natural en la región.

En el caso del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama existe una regulación específica en la que se determina que no se puede realizar esta actividad en ningún terreno forestal que no tenga plan de aprovechamiento micológico.

Rascafría, Miraflores de la Sierra y Lozoya del Valle exigen licencia de sus ayuntamientos para la recolecta. En el resto no es necesario, pero sí seguir unas pautas que lanza el Cuerpo de Agentes Forestales, la policía ambiental encargada de velar para que la normativa se cumpla.

Y es que se trata de una actividad que debe hacerse con control para evitar daños en el Medio Ambiente y también para garantizar que lo recolectado no es nocivo para nuestra salud.

"En lo que se refiere a la salud, solo coger aquellas especies que tengamos claro cuáles son: níscalos, boletus, setas de cardo... y no las que no estemos seguros. Y conviene no consumir todas las que recojamos, guardar algunas porque si nos intoxicamos, algunos de los síntomas pueden aparecer a los tres días y podemos llevar la seta de referencia al centro de salud o al hospital para identificar qué es lo que hemos ingerido. En la Comunidad de Madrid tenemos algunas especies que son tóxicas e incluso mortales, como la amanita phalloides", explica a COPE de la SIERRA Miguel Higueras, jefe del operativo.

Hay que recordar que la Comunidad de Madrid cuenta con una gran variedad de setas y hongos muy apreciados para su consumo, pero solo se deben coger aquellos de los que se tenga completa seguridad de que son comestibles. En caso de duda, consultar a un experto.

La amanita phalloides es la seta más peligrosa que se pueden encontrar los aficionados a la micología en nuestra región. Su ingesta podría provocar incluso la muerte. Otras especies tóxicas son la marasmius y la amanita muscaria o matamoscas, que también es alucinógena.

Respecto a los consejos ambientales, Higueras es conciso: "Las setas no se arrancan, hay que cortarlas, hay que llevar una cesta de mimbre y no una bolsa de plástico porque si no las esporas no se liberan y no tendremos más setas al año siguiente, y no se puede rastrillar el terreno porque afecta enormemente al ecosistema".

Los Agentes Forestales efectúan controles de las especies recogidas, su peso o el lugar de recolección con el fin de asegurar la explotación sostenible. Se trata de poner coto a la recogida indiscriminada porque hay mucho incívico que esquilma los montes. "Se da ese problema de modo puntual en alguna zona de la Sierra. En Rascafría, Miraflores de la Sierra y Lozoya el límite se ha puesto en 30 kilos diarios por persona, en el resto de la región no hay límite pero sí hay que recordar que tienen que ser para autoconsumo", apunta el agente forestal.

En caso de incumplimiento de la normativa, los agentes proceden al decomiso de las setas e interponer las correspondientes denuncias. Las sanciones pueden oscilar entre los 100 y los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Otros consejos

La Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal también hace hincapié en la importancia de asegurarse de que la actividad se está desarrollando dentro de un monte público -señalizado a su entrada-. Además, debe contar con el consentimiento del propietario si es una finca particular.

Circular con vehículos solo por los lugares permitidos; no obstruir caminos, pistas ni barreras que puedan impedir el paso de vehículos oficiales y de emergencias, y asegurarnos de que en la zona no hay actividades cinegéticas en marcha son otros consejos. En este último caso, en los accesos principales a los lugares donde se hacen batidas o monterías hay que fijarse en las señales que indiquen que se está llevando a cabo dicha actividad.