El teatro y la música clásica protagonizan la agenda del fin de semana en la Comunidad

Viernes 10 de mayo

El último rinoceronte blanco

Carlota Ferrer / Draft.Inn

Hasta el 12 de mayo – de martes a sábado, 19:00 horas; domingo, 18:00, - Sala Negra - Teatros del Canal. MADRID

Lo nuevo de Draft.Inn, la compañía de la actriz y directora Carlota Ferrer y del dramaturgo José Manuel Mora, mira a Ibsen después de mirar a Lorca. El tándem creativo que conforman ha cuajado ya un puñado de montajes donde la palabra convive con la imagen, el teatro con la danza y la tradición con la modernidad.

Via Kanana

Gregory Maqoma / Via Katlehong

Hasta el 11 de mayo, 20:30 horas - Sala Roja - Teatros del Canal. MADRID

El pantsula, más que un baile, es una cultura en Johannesburgo. Desde 1992 viene funcionando una famosa compañía de pantsula en el barrio de Vía Kathelong, que goza de gran reputación popular. Intentando difundir su cultura más allá de sus fronteras, hicieron alianza con el reputado coreógrafo Gregory Maqoma que con esta nueva producción despliega las destrezas físicas de sus insólitos intérpretes, pero también tiene un trasfondo social relevante que habla de los insoportables niveles de corrupción en la cúpula del poder sudafricano.

Azaña, una pasión española

José Luis Gómez

Hasta el 19 de mayo - de martes a sábado, 20:30 horas; domingo, 19:30 horas - Sala José Luis Alonso - Teatro de La Abadía. MADRID

Como perfecto contrapunto a la figura de Unamuno, José Luis Gómez volverá a encarnar al estadista, pensador y escritor Manuel Azaña. Un reencuentro con el hombre que lleva acompañando su trayectoria profesional desde los años ochenta. Una figura clave en el devenir histórico y político de nuestro país.

Rhumans

Rhum & Cia – Jordi Aspa

Hasta el 19 de mayo - de martes a sábado, 20:00 horas; domingo, 19:00 horas - Sala Juan de la Cruz - Teatro de La Abadía. MADRID

La compañía Rhum & Cía estrena Rhumans, un espectáculo que reivindica el esplendor del payaso en sus diferentes géneros y estilos: el clown, la ventriloquia, el lutier, el artista de calle, el surrealismo y la música. Jordi Aspa dirige este divertidísimo espectáculo que cierra la trilogía y que comparte con sus antecesores humor, gamberrismo y grandes dosis de ternura y emoción.

SÁBADO 11 de mayo

Circus funestus

Sofie Krog y David Faraco

18:00 horas - Corral de Comedias. ALCALÁ DE HENARES

Sofie Krog, actriz y marionetista danesa que inició su andadura en el teatro físico del Method Acting, presenta su más reciente montaje de títeres de guante y varilla, Circus Funestus, teñido de ese universo bizarro y singular que define a la compañía.

Baile de autor

Compañía Manuel Liñán

20:00 horas – Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

El ganador del Premio Nacional de Danza 2017 presenta un espectáculo en el que, como director, va creando las distintas escenas y dando vida, en ese mismo momento, a cada elemento necesario: la luz, el sonido, el cante, la guitarra, la música y el baile.

Creencias

Compañía Juan Carlos Avecilla

20:00 horas - Centro Cultural Paco Rabal de la Comunidad de Madrid. MADRID

Un espectáculo lleno de expresión que recoge toda la esencia y la historia de cada rincón de Andalucía. La obra está inspirada en las cinco religiones del mundo: cristianismo, islam, judaísmo, hinduismo y budismo. Cinco pensamientos y cinco maneras de sentir se unirán mediante la danza española, la danza contemporánea y el flamenco.

Gente estúpida

Vida Inteligente Producciones

20:00 horas - Centro Cultural Pilar Miró de la Comunidad de Madrid. MADRID

Gente estúpida habla a cualquiera que, alguna vez en su existencia, se haya dado de bruces con un comportamiento tan dañino como impredecible, tan demoledor como absurdo: el comportamiento estúpido. La estupidez no conoce barreras económicas ni sociales, hay estúpidos en todas las sociedades, en todas las épocas, de todos los sexos, razas y religiones.

Fata morgana

Compañía Nuridraka

21:00 horas – Centro Cultural Sierra norte Cardenal Gonzaga de la Comunidad de Madrid. LA CABRERA

Psique es un ser entregado por completo al amor de Filo. Hará lo necesario para conservarlo para siempre, aunque lo necesario sea abominable. Eros, dios del amor, intentará hacerla entrar en razón, hacerla comprender, y por último, asumir su justo castigo con la ayuda del jurado.

Domingo 12 de mayo

Suave acento. Obras al Santísimo de José Torres y Fray Miguel López

Concerto 1700 y Aurora Peña

‘Ciclo Música en el Paular: Silencios’ – 13:30 horas – Real Monasterio de Santa María de el Paular. RASCAFRÍA

El concierto Suave acento incluye obras dedicadas al Santísimo de tres autores coetáneos que vivieron de diferente manera su labor musical en la España barroca de entre siglos: José de Torres, Francisco José de Castro y Fray Miguel López.

Conciertos Ibercaja de Música / Música en colores

La música clásica centra la agenda del fin de semana

Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

12:00 horas – Sala Verde - Teatros del Canal. MADRID.

El Ciclo Ibercaja de Música cumple su décima edición manteniendo un sello de calidad e innovación, dirigiendo su oferta a todo tipo de público, conservando el compromiso con los conciertos didácticos y familiares, en un formato ameno y, a la vez, formativo.

La receta de la vaca feliz

Compañía Tyl Tyl

12:00 horas – Centro Cultural Sierra norte Cardenal Gonzaga de la Comunidad de Madrid. LA CABRERA

Una obra basada en el libro de Karmelo Bizkarra del mismo título. Gea regresa a la casa en la que vivió siendo niña para evocar, a través de los objetos de su habitación, momentos de su infancia en los que la vaca Lore le ayudó a transitar circunstancias difíciles.

EXPOSICIONES

‘Talleres: 123 ¡Foto!’

Hasta el 19 de mayo. Complejo Cultural El Águila. MADRID

La Comunidad de Madrid presenta el programa de talleres ‘1, 2, 3… ¡Foto!’, una iniciativa de carácter gratuito, previa inscripción en www.123foto.es, destinada a todas aquellas familias con niños de entre 8 y 17 años que quieran acercarse de primera mano al mundo y la historia de la fotografía. Estos talleres tendrán lugar en el Complejo Cultural El Águila todos los fines de semana y festivos hasta el 19 de mayo.

‘We Are Still Alive, Like Hydrogen and Oxygen’

Hasta el 19 de mayo. Sala de Arte Joven. MADRID

Esta exposición es una exploración sobre los varios tipos de ecología que existen entre la materia viva y la inerte, y las relaciones entre la ecología y los ecosistemas sociales, a través de la obra de artistas como Jenna Sutela, Julia Morandeira, Alfonso Borragán y Martín Llavaneras.

‘Tanit Plana. Es lo que es’

Hasta el 19 de mayo. Sala Canal de Isabel II. MADRID

Primera muestra monográfica dedicada a la fotógrafa Tanit Plana, una de las representantes más interesantes de una generación de fotógrafos cuyas trayectorias marcan una época en la historia de la fotografía española.

‘Balthus’

Hasta el 26 de mayo – Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. MADRID.

Con la colaboración de la Comunidad de Madrid

La muestra reúne piezas clave de todas las etapas de la carrera de Balthus, uno de los grandes maestros del arte del siglo XX. A través de 46 obras, esta exposición analiza diferentes aspectos de la producción pictórica del artista.

‘La estampa al servicio de la España ilustrada’

Hasta el 23 de junio. Sala de exposiciones del Palacio de Juan de Goyeneche. NUEVO BAZTÁN

Una exposición que analiza la utilización del grabado en el siglo XVIII para propiciar el cambio en la imagen del país y la normalización de la estética y el gusto artístico.

‘Alberto Giacometti en el Prado’

Hasta el 7 de julio – Museo Nacional del Prado. MADRID.

Con la colaboración de la Comunidad de Madrid

La muestra se plantea como un paseo en el que las esculturas del artista transitan por las galerías principales del Prado, proponiendo un diálogo entre la obra de uno de los escultores más influyentes del siglo XX y los grandes maestros de la pintura, como Durero, Rafael, Tintoretto, Goya y El Greco.

‘Lynn Hersman Leeson. Primera persona plural’

Hasta el 7 de julio – Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid. MÓSTOLES

El CA2M presenta Primera persona plural, primera exposición individual en España de la artista estadounidense Lynn Hershman Leeson, una de las artistas más rompedoras del mundo de la performance, el arte conceptual, los new media y el cine.