Talleres, magia en la calle y galas en el Real Coliseo Carlos III y el Teatro Auditorio: así será el VII Festival Mágico de San Lorenzo de El Escorial

San Lorenzo de El Escorial vuelve a ser el epicentro de la magia y el ilusionismo con el VII Festival Mágico, que se desarrollará del 24 al 26 de abril, y cuya programación ha sido presentada este jueves en el Ayuntamiento por su coordinador, Iñigo Debod, y por la alcaldesa, Carlota López Esteban.

El plato fuerte del Festival son las dos galas que ofrecerán algunos de los magos más reconocidos del panorama internacional, la Gala de Apertura el viernes 24, a las 18:30 horas en el Real Coliseo de Carlos III (para la que se podrán recoger invitaciones en el propio teatro este viernes 17, sábado 18 y viernes 24, de 13:00 a 15:00 y de 15:30 a 19:00 horas y el domingo 19, de 11:30 a 13:30 horas) y la Gala Final, el domingo 26, a las 18:00 horas en el Teatro Auditorio (con un precio de 3 euros y cuyas entradas se pueden adquirir en la web del teatro).

Además, el sábado 25 a las 12:30 horas el Cafetín Croché será el escenario de una masterclass de magia para adultos, también con inscripción, y el sábado 25 y el domingo 26, a las 11:30 horas, la Casa de Cultura acogerá talleres de magia gratuitos dirigidos a niños y jóvenes de entre 7 y 15 años, con inscripción.

Durante los días 24y 25 los restaurantes participantes ofrecerán cenas con espectáculo de magia entre las 21:00 y las 23:30 horas, una experiencia gastronómica y cultural que se completará con sesiones de magia de cerca en bares y pubs del centro a partir de medianoche.

Igualmente, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la magia más cercana gracias a espectáculos en la calle, el sábado y domingo a las 13:30 horas en la Plaza de la Constitución.

Los mayores de las residencias del municipio también recibirán la visita de los ilusionistas e Iñigo Debod ofrecerá su magia en la Gala de Gimnasia de Mayores el viernes 24.

"El Festival Mágico de San Lorenzo se ha convertido en un referente del ilusionismo y una de las propuestas familiares que más éxito tienen en el municipio, hasta el punto de que nuestros teatros, el Real Coliseo y el Teatro Auditorio agotan las entradas. La magia no es sólo una ilusión, es una realidad para compartir", ha dicho la alcaldesa, Carlota López.

En esta séptima edición participarán los ilusionistas Lautaro, artista multidisciplinar que fusiona magia, danza y acrobacia visual; Carlos Adriano, mago-clown, que combina magia y humor como nadie; Isaac Jurado, experto en magia interactiva; Jaime Figueroa, mago, cómico y ventrílocuo premiado; Luis Boyano, fusión de magia clásica y experiencia escénica inmersiva, y Antonio Romero, referente mundial del ilusionismo, además del propio Íñigo Debod.

programación

VIERNES 24

Gala de Apertura (evento gratuito recogiendo invitación en el propio teatro)

18:30 horas en el Real Coliseo Carlos III

Magia en Restaurantes (Cena-espectáculo)

21:00 horas en el restaurante Don Felipe (obligatoria reserva)

SÁBADO 25

Taller de Magia Infantil (gratuito con inscripción previa)

11:30 - 13:00 horas en Casa de Cultura.

Para niños y jóvenes de 7 a 15 años

Master Class para Adultos (inscripción previa necesaria)

12:30 horas en el Cafetín Croché

Para mayores de 16 años

Espectáculo de Magia de Calle

13:30 horas en la Plaza de la Constitución

Espectáculo de Magia de Cerca

19:00 - 20:30 horas en la Cafetería Miranda

Cenas con Espectáculo (obligatoria reserva en el propio restaurante)

En los restaurantes: Las Viandas, Mirador de Felipe

Magia de Cerca en los bares

A partir de las 24:00 horas, shows en los pubs El Muérdago y Villanueva

DOMINGO 26

Taller de Magia Infantil (gratuito con inscripción previa)

11:30 - 13:00 horas en Casa de Cultura

Para niños y jóvenes de 7 a 15 años

Espectáculo de Magia de Calle

13:30 horas En la Plaza de la Constitución

Gran Gala Final

18:00 horas en el Teatro Auditorio

Entradas (3 euros) en la web del teatro.