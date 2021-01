Susana Villarreal: "No voy a pactar ni a promover ninguna moción de censura"

"Con respecto a la moción de censura, se lo he dicho al alcalde, lo he dicho delante de todo el equipo de Gobierno, claramente no. Lo digo desde aquí, que no me llamen, que no me llame nadie, por favor, porque no voy a pactar ni a promover ni a formar parte de ningún tipo de moción de censura".

Es toda una declaración de intenciones la que ha hecho Susana Villarreal, hasta este lunes concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Moralzarzal, delegaciones a las que ha renunciado, marchándose del Ejecutivo junto con Marcia Rocabado, edil de Juventud, Festejos y Participación Ciudadana.

Villarreal ha querido dejar bien clara la razón que le ha llevado a esta situación, que no ha sido su desacuerdo con el pacto de gobierno con Ciudadanos y PAIM, como asegura el alcalde.

No comparte la forma actual de trabajar del Grupo Municipal de Vecinos por Moralzarzal Participa, partido del que, por cierto, no va a renunciar a la militancia.

A su juicio, se ha ido diluyendo con el tiempo el espíritu con el que nació esta formación, ha faltado diálogo y participación activa en la toma de decisiones. "Vecinos vino a trabajar desde la horizontalidad, desde el consenso, desde el diálogo, queríamos que se oyeran todas las voces, que hubiera participación, una escucha activa... y llevamos muchos meses que eso no se produce. Creo que se vulneran de una manera grave e importante los principios y los valores de Vecinos. Ese es el motivo principal por el que me voy del Grupo Municipal, que no de Vecinos, donde seguimos creyendo en otra manera de hacer polítíca y eso lo que estoy reclamando", ha asegurado en declaraciones a COPE de la SIERRA Susana Villarreal.

La decisión que ha tomado ha sido "difícil, dura y muy triste", pero no le ha quedado más remedio. Es consciente de que pone en riesgo la estabilidad de un gobierno al que ha pertenecido porque se queda en minoría, pero precisamente esa circunstancia no tiene por qué convertirse en un perjuicio para Moralzarzal.

"La estabilidad que existía ya no existe, pero a un Pleno uno se enfrenta de distinta manera cuando tiene mayoría absoluta o cuando no la tiene. Esa manera de tener que llevar a cabo una escucha activa es lo que creo que va a cambiar y eso, aunque ahora la gente piense que no, va a ir en beneficio de Moralzarzal".

En ese sentido, la concejal no tiene reparos a la hora de reconocer que apoyará en el futuro desde la oposición decisiones del Ejecutivo, siempre y cuando sean beneficiosas para los vecinos y que se hayan debatido y trabajado desde el consenso. "Va a ser muy complicado que no estemos de acuerdo con un equipo con el que hemos compartido hasta hace dos días los fines, un programa, un montón de ilusiones, un proyecto para nuestro pueblo. La única complicación que puede haber es que exista imposición en lugar de debate y consenso".