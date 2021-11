Sube la incidencia por COVID en toda la Sierra y once localidades superan la media regional

La incidencia por covid -19 ha repuntado en la mayoría de municipios de la Sierra, siguiendo la tendencia regional y nacional, según el último informe de Salud Pública. Once localidades ya han superado los 100 casos por cada 100.000 habitantes, aunque otros indicadores, como la cifra de hospitalizaciones e ingresos en UCI ha variado muy poco con respecto a la situación de hace siete días.

Entre esos municipios que superan el umbral de 100, Alpedrete es el que registra el peor dato de la zona, con 175,21 (en el anterior informe eran 128,04) tras detectarse 26 casos en las dos últimas semanas. En esa lista también están Los Molinos, que sube de 90,23 a 135,35 con 6 positivos; Becerril de la Sierra, con 136,17 (hace siete días tenía 85,11) y ocho casos; El Escorial, que ahora tiene una incidencia de 109,990 y hace siete días era de 67,22; Moralzarzal, con 149,99 por los 97,50 de hace una semana, tras los 20 diagnósticos positivos de los últimos 14 días; Las Rozas, con 138,38 (en el anterior informe la incidencia era de 93,64); Galapagar, con 173,93 (hace siete días era de 84,07) y 60 casos; Hoyo de Manzanares, con 152,42 por los 82,07 de la semana pasada; Valdemorillo, que registra una incidencia de 148,76 cuando venía de un dato de 54,81; El Boalo, Cerceda y Mataelpino, con un aumento notable desde 26,10 a 156,60 tras detectarse 12 positivos; y Collado Mediano, con otra subida marcada hasta 126,67 casos por cada 100,000 habitantes (hace una semana era de 43,22).

Todas estas localidades superan la media de la incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad de Madrid, que se sitúa en 104,71 casos por 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional (139,10), según datos del Ministerio de Sanidad.

En cuanto al resto, tendencia al alza aunque con datos moderados. San Lorenzo de El Escorial sube de 37,77 a 64,75; Colmenarejo registra un aumento, pasando de 10,83 a 57,14; al igual que Navacerrada, que venía de varias semanas con una incidencia de cero y ahora tiene 32,35, tras registrarse un caso; Collado Villalba, que pasa de 45,05 a 80,77; Torrelodones, con un dato de 71,12 (hace una semana era de 29,29); y Guadarrama, con una incidencia acumulada a 14 días de 24,15 cuando hace siete días era de 12,08.

El único municipio en el que baja la incidencia es en Cercedilla, que pasa de 55,22 a 13,88 casos por cada 100.000 habitantes, tal y como muestra el mapa de la situación epidemiológica por municipios.





No habrá restricciones en en puente de la Constitución pero sí cribados masivos

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, descartaba que se impongan restricciones en el puente de la Constitución, ya que la región registra una incidencia controlable: "No tendría mucho sentido" dada "la estabilidad" que presenta la situación epidemiológica y asistencial. "Nosotros en el proceso de monitorización que estamos haciendo día a día, estamos viendo, es verdad, que llevamos dos semanas de incremento de incidencia acumulada, pero realmente no nos fijemos solo en el dato epidemiológico. Con este nivel de vacunación tenemos que fijarnos en la respuesta en los hospitales", añadía Escudero.

Los que sí se va a hace son cribados masivos de cara a la Navidad. Es una medida que, según ha anunciado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se va a llevar a cabo “para evitar contagios de COVID-19 en las reuniones familiares”. “De cara a las Navidades yo voy a seguir ahondando en la necesidad de volver a los test porque es verdad que hay que evitar que alguien que está contagiando esté en reuniones con los demás”. “Hay que testar, testar y testra”, ha dicho Ayuso tras anunciar la compra de dos millones de test de antígenos, que se sumará al millón que la Comunidad de Madrid tiene en stock para volver a la estrategia de los cribados.

Por otro lado, el gobierno regional ha pedido a las empresas que se sumen a esta vía para evitar los contagios en las reuniones navideñas: “Vamos a pedir ayuda a las empresas para que antes de las cenas y las comidas típicas de Navidad hagan pruebas a todo su personal”, añadía Ayuso.

La presidenta también se refería a las vacunas: “El 80% de los que se están contagiando no están vacunados y dentro de esos contagios, el 80% que no está vacunado enferma mucho o fallece, es decir, la vacuna es la solución siempre”.





Madrid lanza una campaña de prevención de la covid antes de las navidades

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado este miércoles la campaña que Madrid lanzará la próxima semana frente a la covid, dotada con 2,1 millones de euros, con el objetivo de concienciar a la población antes de las fiestas navideñas.

Con el lema 'No te relajes ante la COVID', la campaña estará activada durante tres semanas, con tres mensajes clave: animar a la población a vacunarse frente al virus; usar la mascarilla en espacios públicos cerrados o bien en reuniones con no convivientes y, por último, ventilar antes, durante y después de las visitas en domicilios o reuniones o encuentros públicos.



El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la inversión de 2,1 millones de euros para esta campaña informativa, que se desarrollará justo en un momento clave, la llegada de las fiestas navideñas y la estación invernal que favorecen las reuniones en espacios cerrados, ha señalado Escudero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.



"Es fundamental que la población no se relaje, no baje la guardia para que no perdamos lo que hemos logrado en los últimos meses, la reducción y estabilidad de la epidemia y su control asistencial", ha dicho Escudero, que ha llamado a mantener las medidas básicas para "cortar la cadena de transmisión del coronavirus".