“Son 900.000€ tirados a la basura”: el PP de Galapagar denuncia goteras en el Centro Cultural recién reformado

El 28 de febrero se reinauguraba el Centro Cultural La Pocilla de Galapagar. Ni quince días han pasado y la meteorología ha puesto de manifiesto que la reforma a la que se ha sometido durante meses no ha solucionado los problemas de goteras y humedades por los que cerró en marzo de 2020.

Las lluvias de la pasada semana y de ésta han hecho que vuelvan las goteras en aulas y pasillos del Centro Cultural. “900.000 euros tirados a la basura. Es lo que ha hecho el PSOE de Galapagar con el dinero de todos los vecinos, invertidos en balde en dos años de obras en el Centro Cultural La Pocilla y que no han servido para nada”, afirma Carla Greciano, portavoz del PP, quien ha añadido que “el gobierno de izquierdas no va a poder culpar esta vez al Partido Popular tras haberse gastado 900.000€ para nada. Queda demostrado, como siempre han defendido los populares, que el problema es estructural, que era imprescindible un cambio de cubierta y una reforma estructural del edificio, construido de forma apresurada en el año 99 por un alcalde socialista justo antes de las elecciones locales de aquel año”.

El PP de Galapagar denuncia goteras en el Centro Cultural recién reformado

Un Centro Cultural 2 años cerrado y abandonado

El Gobierno de Galapagar de PSOE y Ciudadanos cerró el centro cultural en marzo de 2020 con motivo del Estado de Alarma por la pandemia de covid 19 y “se olvidó de su mantenimiento”, según los populares: “Durante ese tiempo, y a pesar de las advertencias del PP sobre la necesidad de mantener, limpiar y cuidar el Centro Cultural, el gobierno municipal mantuvo cerrada y abandonada la Pocilla. Cuando el primer trabajador municipal entró en el centro, 3 meses después, se encontró un edificio abandonado, con suelos, techos y paredes de madera podridos por la cantidad de agua embalsada durante tanto tiempo de abandono”.

Ante esta situación, “el PSOE y C’s decidieron mantener cerrado el centro cultural y echar la culpa de la situación al Partido Popular, asegurando que las goteras eran causa de un mal mantenimiento del edificio por parte de los populares y obviando el abandono del edificio durante esos 3 meses”.

El teatro Jaciento Benavente, cerrado

Los populares también han criticado que La Pocilla ha estado cerrado durante dos años, pese a que las obras solo duraron 7 meses, 2 años en los que las escuelas de música, danza y artes plásticas se han tenido que trasladar y desarrollar sus actividades en otros espacios, en ocasiones, “inadecuados”.

Por otra parte, los espectáculos de teatro a cargo de la compañía residente se han mudado a Torrelodones o a Vallecas, “alejando la cultura de los galapagueños”. Solo durante el año 2018 se realizaron en Galapagar 54 espectáculos en el Teatro Jacinto Benavente. Por el contrario, durante los años 2020, 2021 y 2022 no se ha llevado a cabo ninguno, “sin olvidar que se prevé que no se reanude la actividad teatral hasta finales del año 2023, ya que el teatro continúa cerrado a la espera de unas obras de reforma, que todavía se demorarán otros tantos meses, ya que, a día de hoy, aún no están aprobadas las bases de adjudicación de la obra”, ha señalado Greciano.

Galapagar se queda sin los 200.000 euros de los fondos europeos

Debido a esta falta de actividad cultural, Galapagar no podrá optar a los 200.000€ de fondos europeos para la modernización y remodelación de espacios teatrales, ya que uno de los requisitos es haber realizado un mínimo de 50 espectáculos en los dos años anteriores y tener previsión de realizar 50 espectáculos en los dos años siguientes.

Para la portavoz Popular, anterior concejal de Cultura (de 2011 a 2019), “el Partido Socialista ha supuesto la muerte y sepultura de la cultura en Galapagar y, como consecuencia, no sólo se han reducido en un 70% el número de alumnos de las Escuelas de música, danza y artes plásticas, sino que los vecinos han perdido calidad de vida en el municipio al carecer de oferta cultural y de ocio como venían disfrutando bajo el gobierno del Partido Popular. Esa costumbre de acudir cada fin de semana con sus familias al teatro se ha perdido, y supondrá un esfuerzo considerable el recuperar los aforos a los que se llegó en los años 2018 y 2019”.