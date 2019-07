Siete detenidos en Torrelodones por miles de estafas desde un 'call center'

La Policía Nacional ha desarticulado en Torrelodones una oficina utilizada para estafar a miles de personas y ha detenido a siete responsables de empresas que se ofrecían como intermediarios para saldar deudas de morosos. Se estima que han podido obtener más de 4 millones de euros fraudulentamente.

Era un centro con más de 50 puestos de operador para la gestión diaria ininterrumpida de cientos de llamadas fraudulentas.

Los operadores mantenían a los usuarios al teléfono el máximo tiempo posible mediante múltiples silencios y la supuesta realización de gestiones que no tenían otro objetivo que alargar la llamada de forma innecesaria para aumentar la tarificación.

Con frecuencia estas llamadas podían llegar a los treinta minutos, que es el tiempo máximo permitido por la ley para los números de tarificación adicional.

En un solo teléfono de los muchos que utilizaban podían obtener unos beneficios superiores a los 80.000 euros

Cada una de las víctimas sufría un timo medio de unos mil euros en su factura telefónica si bien apenas existían denuncias ya que no lo percibían como un fraude sino como un trámite legal debido a su "impecable" diseño y funcionamiento.

Los agentes constataron que las actividades delictivas no se limitaban a utilizar números de tarificación adicional para obtener el dinero de las víctimas, sino que, además, al finalizar el proceso telefónico remitían a la víctima un informe con el dinero que supuestamente adeudaban y que tenían que ingresar para poder salir de los ficheros de morosidad. Ese dinero se lo quedaban los detenidos y no lo utilizaban para sacar a las víctimas de los ficheros de morosidad, por lo que las personas estafadas se quedaban sin el dinero y seguían incluidas en esos ficheros.

Tras una investigación de más de tres años, se ha identificado a los siete responsables de las sociedades titulares de los números de tarificación y del resto de empresas pantalla.

Los detenidos tenían ingresos ingentes ya que en un solo teléfono de los muchos que utilizaban podían obtener unos beneficios superiores a los 80.000 euros. Los investigadores han intervenido más de 220.000 euros en efectivo, si bien estiman que el beneficio económico obtenido por la organización supera los cuatro millones de euros.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Las pesquisas se iniciaron a mediados de 2016 cuando se detectó el funcionamiento de esta organización.

Los implicados utilizaban diferentes páginas web que ofrecían servicios de gestión de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los diferentes ficheros de solvencia patrimonial y crédito.

Las compañías que realmente gestionan los ficheros de solvencia patrimonial y crédito disponen de un servicio gratuito

Estos servicios eran ofertados por el grupo de forma supuestamente gratuita a través de las empresas que habían constituido pero realmente conducían a los usuarios a un proceso que incluía llamadas de tarificación adicional.

Las compañías que realmente gestionaban los ficheros de solvencia patrimonial y crédito disponen de su servicio gratuito para que los usuarios puedan conocer qué datos obran en la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito y puedan solicitar la rectificación o cancelación de los mismos.

Sin embargo, los detenidos utilizaban números de tarificación adicional para que los usuarios contactasen con sus empresas.

Además, las empresas de los detenidos usaban sin autorización las marcas comerciales que eran propiedad de los verdaderos gestores de los ficheros de morosidad.

Los arrestados confeccionaron sus páginas web para transmitir a los usuarios una apariencia de credibilidad y legalidad y simular que eran los auténticos propietarios de los ficheros de solvencia patrimonial, al tiempo que hicieron una campaña para posicionar sus páginas web en los primeros lugares de los buscadores.