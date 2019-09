La sierra marcha por un Planeta más sostenible

Unas 150 personas han marchado hoy por Collado Villalba dentro de los actos convocados, a nivel local, con motivo de la Huelga Mundial por el Clima.

"No hay Planeta B. Ni un grado más, ni una especie menos. No queremos medio ambiente, lo queremos entero"... Son algunas de las consignas que jóvenes y adultos han cantado hoy en Collado Villalba en la manifestación convocada por las secciones locales de un buen número de organizaciones, como Jóvenes por el Clima, Madres por el Clima o Ecologistas el Acción, que participan en la convocatoria de la Huelga Mundial por el Clima. Denuncian las consecuencias de la crisis climática y cómo afecta a nivel global, pero también local. “Hay que actuar”, apuntaba Jesús Bartolomé, de Ecologistas en Acción Sierra.

Si algo caracteriza este movimiento es la gran cantidad de jóvenes que ha movilizado y son ellos los que llevan la voz cantante de la reivindicación. Nos recuerdan que no hay Plan B, que estamos en un momento crítico para revertir las graves consecuencias del cambio climático. No queda tiempo, decían. “Desde hace más de 30 años los científicos lo están avisando. Siempre pensábamos que teníamos tiempo pero hemos llegado al punto de que no nos queda tiempo”, afirmaba Natalia Hernández, de Jóvenes por el Clima.

Esta crisis, aseguran los convocantes, también afecta a la Sierra de Guadarrama: el deshielo de las cumbres, las escasas nevadas, el bajo nivel de los embalses, el aumento de la sequía que favorece incendios forestales como los de La Granja y Miraflores, o las cigüeñas que permanecen todo el año en nuestros pueblos y ya no migran.

En la convocatoria de la Huelga Mundial por el Clima participan más de 300 organizaciones de toda España, que esta tarde se sumarán a una gran manifestación en Madrid, que saldrá a las seis de la tarde de Atocha.