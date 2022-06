La Sierra de Guadarrama se adhiere a la campaña de recogida de material humanitario "Ucrania te necesita"

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la campaña de sensibilización “Ucrania te necesita” dirigida a la población y a las empresas y organizaciones de la región con el objetivo de solicitar su colaboración para la donación de material humanitario y su posterior traslado a las fronteras de Ucrania, así como para motivar su colaboración con el resto de organizaciones y entidades que trabajan en la zona en conflicto y con los ciudadanos desplazados de Ucrania a la región.

Se trata de una acción limitada en el tiempo que se extenderá hasta el 17 de julio y que pretende que, tras la inicial ola de solidaridad cuando se produjo la invasión rusa, no decaiga la ayuda humanitaria tras cuatro meses de conflicto.

Teniendo en cuenta las necesidades que han trasladado las autoridades ucranianas y los propios habitantes de este país ante la crisis humanitaria, la iniciativa persigue recolectar un material muy concreto: alimentos no perecederos, incluyendo productos procesados (aquellos aptos para el consumo sin necesidad de cocinar como galletas, leche o conservas) y no procesados (aquellos que requieren una manipulación: pasta, arroz…). Es importante que no requieran de refrigeración para su conservación. También se solicita productos de higiene personal, sanitario (botiquines, vendajes, gasas…) y alimentación infantil, además de artículos de logística como sacos de dormir, linternas y pilas.

Además, se podrá también aportar donaciones a través de una cuenta habilitada con este objetivo en el Banco Nacional de Ucrania.

En colaboración con los ayuntamientos de la región, se activa la iniciativa “Municipio Solidario” y se han habilitado puntos de recogida de este material humanitario en las localidades que se han adherido a la campaña.

En la Sierra de Guadarrama se han sumado Alpedrete, que pone a disposición de los vecinos para entregar las donaciones dos puntos, el Centro de Mayores Los Canteros (Plaza de la Constitución) de lunes a viernes de 11 a 13 horas, así como los jueves por la tarde de 17 a 20:30 horas, y la sede de Protección Civil, también en la Plaza de la Constitución, los sábados y domingos de 16 a 20 horas.

En Becerril de la Sierra se ha habilitado el Centro Municipal de Actividades Cristo del Buen Consejo (Avenida José Antonio) de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas.

También se puede donar en el Polideportivo Municipal Eduardo Guillén de Collado Mediano, en el Paseo de los Rosales, de lunes a sábado de 8 a 14 horas.

En Collado Villalba la concejalía de Servicios Sociales ha habilitado un espacio en el Centro Municipal de Mayores, en el Edificio Polifuncional de la Plaza Príncipe de España, con horario de lunes a jueves de 10 a 13 horas.

Guadarrama ha establecido dos días a la semana, martes y miércoles, en los que los voluntarios de Protección Civil recogerán todo el material solicitado en la Plaza Mayor, junto al Ayuntamiento, de 10 a 12 horas.

Navacerrada cede para la recogida la Casa de Cultura (Paseo de los Españoles). El horario será de lunes a viernes de 10 a 13 horas y también por la tarde de 18:30 a 20:30 horas de lunes a jueves.

En San Lorenzo de El Escorial se puede donar en el Centro de la Mujer, en la calle Juan de Toledo, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Torrelodones ha habilitado un punto para la recogida en el aparcamiento del Edificio de Seguridad, en la calle Cudillero, con un solo día, los viernes de 10 a 13 horas.

Y en Las Rozas el Centro Municipal El Abajón (calle Comunidad de La Rioja) de lunes a viernes de 9 a 20 horas.