La Sierra cuelga el cartel de ‘completo’ este Puente del Pilar

Los municipios de la Sierra han colgado el cartel de completo en sus hoteles y restaurantes en este primer Puente sin restricciones a la hostelería ni en los aforos ni en los horarios.

Desde la Asociación de Empresarios de la Sierra Norte de Madrid (Atusima) confirman que su oferta hotelera está “prácticamente completa” para este Puente, como también lo está ya para los de noviembre y diciembre. Su presidente, Gustavo Nach, asevera que “volvimos a la vieja normalidad” en materia de turismo, aunque se ha reducido la avalancha de visitantes que recibieron en las primeras salidas tras los confinamientos perimetrales.

En este Puente del Pilar todavía hay muchos madrileños que aprovechan para salir a la playa “a despedir el buen tiempo”, aunque otros siguen optando por el medioambiente madrileño, con la Sierra del Rincón como “destino favorito”, con sus bosques de hoja caduca.

En municipios de la Sierra de Guadarrama como Navacerrada o Cercedilla, con el turismo de Naturaleza como reclamo, buscar habitación para el Puente tanto en hoteles como en casas rurales es misión imposible. Están completos.

En Cercedilla, Isabel, propietaria de la empresa de actividades Navalmedio Naturaleza, explica que la ocupación en su pueblo es “similar o más aún” que en resto de localidades próximas. En su caso, a pesar de que han terminado las restricciones, ha decidido seguir manteniéndolas en sus actividades y no va a abrir la ratio a más de 23 personas por grupo. Para este Puente tiene tiro con arco y un programa de educación ambiental llenos. Sin embargo, ha tenido que cancelar por falta de setas ochenta reservas para la actividad micológica que estaba programada.

En la localidad turística por excelencia en la zona, San Lorenzo de El Escorial, hoteles llenos. El buen tiempo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días han animado aún más a visitar el Real Sitio. “La gente parece que sale de debajo de las piedras cuando hace bueno”, comenta la presidenta de la asociación Restaura El Escorial y propietaria de un hotel en San Lorenzo, Raquel Muñoz.

Asegura que lo mejor de este Puente es que se hayan terminado las restricciones en los restaurantes porque los clientes llevan todo el año viviendo situaciones incómodas cuando se les recordaba que no se podían sentar más de 4, 6 u 8 personas juntas, según el momento en el que se encontraba la pandemia. “Decir que no se pueden juntar grupos es muy desagradable para nosotros; ahora, sin restricciones, respiramos más al no tener que dar la cara porque muchos clientes venían sin saber las normas o se hacían los locos”, apunta.

La mayor parte de las personas que visitarán estas localidades en el Puente del Pilar son de la Comunidad de Madrid y, en menor medida, de regiones colindantes.