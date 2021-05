SEO BirdLife pide cancelar una carrera en la Sierra de Guadarrama por afectar a la reproducción de aves

La ONG SEO BirdLife ha pedido la anulación de la carrera de montaña 'Cross tres refugios', que se llevará a cabo el próximo día 23 de mayo por terrenos del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, al entender que tendrá un impacto "crítico" por desarrollarse en un mes "delicado" para la cría de diferentes especies de aves.



SEO BirdLife ha enviado una carta al director del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid solicitando la cancelación de la marcha.



La organización dedicada a la conservación de las aves y de la naturaleza argumenta que el desarrollo de una carrera de montaña en un mes "tan delicado" para la cría de diferentes especies de ave y otros grupos de fauna supone un impacto "crítico" que "no debe asumirse", y apunta que la zona en la que se desarrollará la carrera, además de estar protegida con la máxima figura como es Parque Nacional, también es un espacio protegido de la Red Natura 2000.



Es por ello que la normativa de regulación del espacio establece criterios de relevancia para valorar la pertinencia de la celebración de este tipo de eventos.



Así, SEO BirdLife considera que el evento no cumple uno de los apartados del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, concretamente el que permite la autorización excepcional a la administración gestora de pruebas y competiciones deportivas siempre que se "evalúen de baja incidencia ambiental, tanto en lo que respecta a su itinerario como a la época de celebración".



Tras desgranar otros puntos del Plan Director de la Red de Parques Nacionales y del Plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 200, SEO BirdLife concluye que todas las especies de aves que nidifican en el espacio protegido identificadas en el formulario oficial del espacio se encuentran en pleno ciclo reproductivo en el momento en el que se pretende llevar a cabo el evento.



Por tanto, considera que su celebración generará efectos adversos apreciables, y recomienda la no autorización de este evento.