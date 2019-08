‘El sendero de Iria’, una niña de dos años con una enfermedad rara que necesita ayuda

Érase una vez unos padres de Guadarrama ilusionados por la llegada de su segunda hija a su sendero familiar. A las 20 semanas de embarazo, un experto les advirtió de que esa ruta iba a cambiar y de que la pendiente ascendería. Durante 15 semanas más no dejaron de subir y bajar, hasta que llegó Iria. Fuerte, robusta y bella, comenzó su andadura con algún bache que otro y pequeñas piedras que se convirtieron en rocas. La senda por la que caminaba esta familia de cuatro dejó de ser llana y todavía no divisan el final de la montaña. Y es que Iria tiene el síndrome Fox G1, una enfermedad rara.

Iria padece una enfermedad rara que frena su desarrollo

Sus padres se han puesto manos a la obra para intentar mejorar la vida de esta pequeña de dos años y medio, que tiene un retraso en todas las áreas de su desarrollo: no se sienta, no gatea y, por supuesto, no se pone de pie.

Con un año comenzó a tener epilepsia, lo que ha complicado el camino, que se antoja largo pero lleno de esperanza.

Todo lo que podamos hacer por Iria, lo vamos a hacer; y también ayudar a más familias y a la investigación

Es ‘El sendero de Iria’, que da nombre a la Asociación que ha creado su familia para ayudar a esta niña y a otros afectados por la enfermedad. “Iria nació con una mutación en un gen que es bastante importante en el desarrollo del cerebro al principio y eso le ha causado unas lesiones. Todo lo que podamos hacer por Iria, lo vamos a hacer; y también ayudar a más familias y a la investigación”, explica su madre, María.

Solo hay unas 460 personas diagnosticadas en el Mundo, así que queda mucho por investigar y los recursos son escasos. “Hay en marcha una investigación con gente de EEUU y de Europa y se necesitan entre 4 y 5 millones de dólares. Así que en todo lo que podamos ayudar”, añade María.

CON TAPONES PUEDES AYUDAR

Un gesto tan simple como guardar los tapones de plástico de las botellas puede servir para ayudar a esta niña y a otros afectados.

Hay puntos de recogida de tapones en Guadarrama, Galapagar, Alpedrete y Collado Villalba. Todos los que se recojan irán a parar a un contenedor de 4 toneladas, que se ha colocado en dependencias municipales de Guadarrama. “Desde el Ayuntamiento mostramos nuestra absoluta colaboración a la asociación. Esperamos que esta recogida tenga durante estos meses el mayor calado para conseguir este objetivo”, apunta el alcalde de Guadarrama, Diosdado Soto.

Más información en www.elsenderodeiria.com

Y colorín , colorado este cuento….Acaba de empezar.