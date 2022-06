Segundo paro parcial de celadores del Hospital Puerta de Hierro

Los celadores del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda realizan este viernes 24 la segunda jornada de paros parciales para exigir una equiparación salarial con los celadores que tienen contrato público en el hospital.



En total, los TIGAS (celadores) han convocado tres jornadas de paros parciales, de las que con la de hoy ya se han celebrado dos (21 y 24 de junio) y la siguiente está prevista para el lunes 27.



Estos trabajadores exigen frente a la puerta de la empresa concesionaria de este servicio, Logisdoc Serveis Integrals, que elaboren un convenio de acuerdo a sus condiciones de TIGAS y condenan en sus pancartas que la concesionaria no les permite “tener un sueldo digno”.



“Queremos una equiparación salarial como los ‘Pata Negra’. Mismo trabajo mismo sueldo”, reza una de las pancartas que portan los celadores en referencia a sus compañeros que sí forman parte del sistema público.



En sus reivindicaciones a través de las redes sociales explican que llevan 14 años intentando equipararse a ellos, que cobran un plus de 189 euros al mes y los festivos a 19 euros.



Los celadores que participan en los paros apuntan que no cuentan con ese plus en días festivos y, además de ese plus, están intentando negociar un propio convenio del centro en el que se reconozcan sus funciones.



En este sentido señalan que cada vez realizan más servicios con menos personal y con gran carga de trabajo; por lo que también reivindican que se contrate más personal porque explican que hay compañeros del turno de tarde que llevan tres plantas y cada celador está ocupándose cada vez de más servicios por falta de personal.



Desde el hospital le han explicado a Efe que estos paros parciales no están afectando a la actividad asistencial del centro porque se han establecido unos servicios mínimos e insisten que la huelga no es contra el Puerta de Hierro si no contra la empresa concesionaria.