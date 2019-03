Saturación de cartillas e importantes retrasos en las citas: así es el día a día del Centro de Salud

Con más de 2.000 tarjetas sanitarias asignadas por médico, 500 más que la media de la Comunidad de Madrid, la plantilla de Atención Primaria del Centro de Salud de Torrelodones sufre una enorme presión asistencial.

Han pasado dos años desde que el PSOE denunciara esta situación y, en este tiempo, poco se ha mejorado. Es por ello que este martes solicitará de nuevo al Pleno un acuerdo conjunto para pedir que se amplíe el Centro de Salud y se aumenten los médicos y servicios que presta.

Actualmente cuenta con diez equipos de Atención Primaria y cuatro pediatras, pero no dan abasto. El Centro de Salud de Torrelodones se construyó en 1992 para atender a algo más de 7.700 habitantes y hoy el municipio tiene más de 23.300 vecinos, sin contar con que también presta cobertura también a vecinos de localidades colindantes como Galapagar y Hoyo de Manzanares.

Con la moción, los socialistas quieren que el Ayuntamiento inste a la Comunidad de Madrid a que comience cuanto antes los trámites para aumentar la plantilla y, si es necesario, ampliar y reformar las instalaciones. "La presión a la que a diario se enfrentan los profesionales del Centro de Salud, como nos traslada la dirección y el personal, justifica la petición. Además de las cartillas que tienen asignadas, por encima de la media, la población mayor de 65 años es significativa y estas personas requieren una atención más intensa y constante que una población joven que acude menos al médico", señala Víctor Ibáñez, secretario de Comunicación del PSOE.

También consideran necesario que se aumenten las especialidades que ofrece el centro y se añadan, al menos, las de ginecología y obstetricia al actual servicio de fisioterapia.

RETRASOS EN LAS CITAS

Hace dos años, desde el PSOE propusieron la construcción de un segundo Centro de Salud, pero la consejería les contestó que una cosa es el número de tarjetas asignadas y otro el de pacientes reales, acudiendo para ello a las cifras de usuarios de la Sanidad privada. Pero la realidad es otra, aseguran, y la prueba es que hay momentos en los que se tarda hasta una semana en conseguir una cita con uno de los médicos del Centro de Salud.

"Al mes de hacer nuestra petición en aquel entonces pusieron un equipo de Atención Primaria más y otro pediatra, por algo sería. Este invierno, con el episodio de gripe que hemos tenido, han estado citando con una semana de espera porque no había hueco. Habrá vecinos que tengan la posibilidad de acudir a la Sanidad privada, pero eso no significa que no haya demanda de Sanidad pública", añade Ibáñez.