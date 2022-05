Santa Quiteria vuelve a las calles de Alpedrete, que celebra de nuevo sus fiestas patronales

Santa Quiteria vuelve a las calles de Alpedrete, después de dos años sin salir de su Ermita. Desde este jueves, 19, hasta el próximo lunes, 23 de mayo el municipio vive sus fiestas grandes, con música, deporte, actividades para niños y mayores... En definitiva un poco de todo para disfrutar como antes.

Las fiestas arrancarán oficialmente este jueves con la subida de la Santa desde su Ermita hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el pregón, que correrá a cargo de la Hermandad de Santa Quiteria, y la presentación de las peñas. A partir de ese momento, las actividades se sucederán llenando de vida y alegría las calles del municipio.

Habrá dos tributos, uno a Mecano y otro a Queen, y dos orquestas, seguidos de una disco móvil.

Durante los cuatro días de celebración habrá comidas populares o juegos infantiles, amenizados por la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza y una charanga.

En el capítulo taurino, encierros, capea y un festival sin picadores. El Cid, Javier Conde, Fernando Cámara, Antonio Santana y Canales Rivera lidiarán reses de la ganadería de Torrehandilla. La plaza de toros ha quedado ubicada a la entrada del polígono industrial, junto a la rotonda de El Cantero.

También habrá un campeonato de mus, otro de pesca y un partido de viejas glorias de la liga contra el Alpedrete, con acto homenaje a los presidentes del Club.

Son las primeras fiestas que ha podido organizar el alcalde, Juan Rodríguez: “Yo todavía no he podido sacar a la Santa de la Ermita”, apunta el regidor, quien ha hecho un llamamiento a no abandonar la prudencia durante los festejos: “Aunque podremos disfrutar en condiciones similares a antes de la pandemia, se recomienda a toda la población mantener las precauciones, especialmente para proteger a nuestros mayores y población más vulnerable y que de esta forma todos podamos disfrutar de las fiestas”.

Ana Piñeiro, concejal de Cultura, ha destacado “la alegría de volver a celebrar unas fiestas en Alpedrete, que durante esta legislatura no se habían podido celebrar tras la llegada de la pandemia causada por el COVID-19”.

La carpa estará en la Plaza de la Villa, donde se celebrarán los conciertos y el recinto ferial se ubicará en la calle Santa Quiteria. Además, en la Plaza de la Constitución ha quedado instalado un camión de amplias dimensiones con aseos portátiles.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS

19 de mayo

18:00 h. SUBIDA DE SANTA QUITERIA - Ermita de Santa Quiteria.

19:30 h. PREGÓN DE FIESTAS. - Plaza de la Villa.

20:00 h. PRESENTACIÓN DE LAS PEÑAS A SANTA QUITERIA - Plaza de la Villa.

20:30 h. MISA DE SANTA QUITERIA. - Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

22:00 h. REENCUENTRO DE PEÑAS. - Plaza de Francisco Rabal hasta Plaza de la Villa.

22:30 h. TRIBUTO A MECANO – Plaza de La Villa.

00:30 h. DISCO MÓVIL - Plaza de La Villa. Hasta las 03:00 h.

20 de mayo

11:00 h. DIANA.

JUEGOS INFANTILES - Plaza de Francisco Rabal. De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Futbolín humano y Canastas (de 5 años en adelante). Circuito de carreras. Plasmacar (3 a 5 años). Ezyroller (6 a 10 años). Monociclos (10 a 12 años).

JUEGOS INFANTILES - Plaza de La Villa, D De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Ludoteca + Juego Game Kids. (3 a 6 años). Juego Interactivo Batak (5 a 12 años).

12:30 h. FIESTA DE LA ESPUMA. Plaza de La Constitución.

15:00 h. COMIDA POPULAR. Plaza de La Villa.

18:00 h. ESPECTACULO INFANTIL “THE CLOWN EN LA OFICINA”. Plaza de La Villa.

20:00 h. MISA EN HONOR A LOS DIFUNTOS - Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

22:30 h. ORQUESTA PIKANTE - Plaza de La Villa

02:00 h. DISCO MOVIL - Plaza de La Villa, hasta las 05:00 h.

21 de mayo

10:30 h. DIANA.

JUEGOS INFANTILES - Plaza de Francisco Rabal. De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Juego Interactivo Batak (5 a 12 años). Kermes Deportivo (4 a 12 años).

JUEGOS INFANTILES - Plaza de La Constitución. De 11:00 a 14:00 h. Mini Golf (+6 años). Taller artístico de animación Ludoteca y Juegos Infantiles.

JUEGOS INFANTILES - Plaza de La Villa. De 17:00 a 20:00 h. Mini Golf (+6 años). Taller artístico de animación Ludoteca y Juegos Infantiles.

11:00 h. ENCIERRO Y SUELTA DE VAQUILLAS – Plaza de toros

12:00 h. CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DÁNZA - Plaza de La Villa

12:00 h. FÚTBOL DE LEYENDA. Club de Futbol de Alpedrete Vs Leyendas de la 1.º División de la LFP. - Campo de Futbol Ciudad Deportiva de Alpedrete.

14:00 h. MÚSICA PARA AMENIZAR EL APERITIVO – Plaza de Vicente Guillén Zamorano.

17:00 h. AUTOS LOCOS - Salída desde la Calle Collado Mediano

18:00 h. FESTIVAL TAURINO – Plaza de toros.

23:00 h. ORQUESTA LA HUELLA – Plaza de La Villa

24:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES – Zona Calle Campo de fútbol.

03:00 h. DISCO MÓVIL - Plaza de La Villa, hasta las 05:00 h.

22 de mayo

10:00 h. DIANA.

JUEGOS INFANTILES - Plaza de Francisco Rabal. De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Juegos Gigantes (+4 años). Juego Interactivo Batak (5 a 12 años).

JUEGOS INFANTILES - Plaza de La Constitución. De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Taller artístico. Ludoteca y Juegos Infantiles. Espacio Game Kids. (De 3 a 6 años)

12:00 h. MISA EN HONOR A SANTA QUITERIA Y PROCESIÓN - Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

14:00 h. MÚSICA PARA AMENIZAR EL APERITIVO – Plaza de Vicente Guillén Zamorano.

17:00 h. ENCIERRO INFANTIL – Plaza de Toros

18:00 h. ZARZUELA – Plaza de La Villa

18:00 h. CAPEA PARA LOS JOVENES – Plaza de Toros.

23:00 h. TRIBUTO A QUEEN – Plaza de La Villa.

01:30 h. DISCO MÓVIL - Plaza de La Villa. Hasta las 03:00 h.

23 de mayo

11:00 h. DIANA.

JUEGOS INFANTILES - Plaza de La Villa, De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Afina tu puntería (de 4 a 8 años). Taller artístico, ludoteca y Game Kids (de 3 a 7 años).

JUEGOS INFANTILES - Plaza Francisco Rabal, De 11 a 14 horas. Lucha de Gladiadores (+8 años). Hinchable canastas X4 (+8 años).

14:00 h. COMIDA POPULAR - Plaza de La Villa.

18:00 h. BAJADA DE SANTA QUITERIA – Salida desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora

21:00 h. CENA DE LA HERMANDAD DE SANTA QUITERIA.