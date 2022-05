Santa Quiteria volverá a las calles de Alpedrete, que celebra de nuevo sus fiestas patronales

Santa Quiteria volverá a las calles de Alpedrete, después de dos años sin salir de su Ermita. Del 19 al 23 de mayo vuelven las fiestas, con música, deporte, actividades para niños y mayores... En definitiva un poco de todo para disfrutar como antes.

Las fiestas arrancarán oficialmente el 19 con la subida de la Santa, el pregón y la presentación de las peñas. A partir de ese momento, las actividades se sucederán llenando de vida y alegría las calles del municipio.

Habrá dos tributos, uno a Mecano y otro a Queen, y dos orquestas, seguidos de una disco móvil.

Durante los cuatro días de celebración habrá comidas populares o juegos infantiles, amenizados por la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza y una charanga.

En el capítulo taurino, encierros, capea y un festival con picadores con El Cid, Javier Conde, a la espera de un tercer espada, tras caerse El Fundi del cartel.

También habrá un campeonato de mus, otro de pesca y un partido de viejas glorias de la liga contra el Alpedrete, con acto homenaje a los presidentes del Club.

Son las primeras fiestas que ha podido organizar el alcalde, Juan Rodríguez: “Yo todavía no he podido sacar a la Santa de la ermita”, apuntaba el regidor, quien isntaba a no abandonar la prudencia durante los festejos: “Aunque podremos disfrutar en condiciones similares a antes de la pandemia, se recomienda a toda la población mantener las precauciones, especialmente para proteger a nuestros mayores y población más vulnerable y que de esta forma todos podamos disfrutar de las fiestas”.

Ana Piñeiro, concejal de Cultura, ha destacado “la alegría de volver a celebrar unas fiestas en Alpedrete, que durante esta legislatura no se habían podido celebrar tras la llegada de la pandemia causada por el COVID-19”.

La carpa estará en la plaza de la Villa, donde se celebrarán los conciertos; el recinto ferial se ubicará en la calle Santa Quiteria y la plaza de toros al lado de la rotonda a El Cantero.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS

13 de mayo

12:00 h. MISA HOMENAJE A LOS MAYORES - Parroquia La Asunción de Nuestra Señora.

14:30 h. COMIDA HOMENAJE A LOS MAYORES - Restaurante Miravalle.

14 de mayo

CAMPEONATO DE PESCA. Inscripciones en

10:00 h. TORNEO DE AJEDREZ – Plaza de La Villa

15 de mayo

12:00 h. ACTUACIÓN DE LA BIG BANG MUNICIPAL - Plaza de Vicente Guillén Zamorano.

16 de mayo

TORNEO DE MUS. - Centro de mayores Los Canteros. Con Inscripción previa.

19 de mayo

18:00 h. SUBIDA DE SANTA QUITERIA - Ermita de Santa Quiteria.

19:30 h. PREGÓN DE FIESTAS. - Plaza de la Villa.

20:00 h. PRESENTACIÓN DE LAS PEÑAS A SANTA QUITERIA - Plaza de la Villa.

20:30 h. MISA DE SANTA QUITERIA. - Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

22:00 h. REENCUENTRO DE PEÑAS. - Plaza de Francisco Rabal hasta Plaza de la Villa.

22:30 h. TRIBUTO A MECANO – Plaza de La Villa.

00:30 h. DISCO MÓVIL - Plaza de La Villa. Hasta las 03:00 h.

20 de mayo

11:00 h. DIANA.

JUEGOS INFANTILES - Plaza de Francisco Rabal. De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Futbolín humano y Canastas (de 5 años en adelante). Circuito de carreras. Plasmacar (3 a 5 años). Ezyroller (6 a 10 años). Monociclos (10 a 12 años).

JUEGOS INFANTILES - Plaza de La Villa, D De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Ludoteca + Juego Game Kids. (3 a 6 años). Juego Interactivo Batak (5 a 12 años).

12:30 h. FIESTA DE LA ESPUMA. Plaza de La Constitución.

15:00 h. COMIDA POPULAR. Plaza de La Villa.

18:00 h. ESPECTACULO INFANTIL “THE CLOWN EN LA OFICINA”. Plaza de La Villa.

20:00 h. MISA EN HONOR A LOS DIFUNTOS - Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

22:30 h. ORQUESTA PIKANTE - Plaza de La Villa

02:00 h. DISCO MOVIL - Plaza de La Villa, hasta las 05:00 h.

21 de mayo

10:30 h. DIANA.

JUEGOS INFANTILES - Plaza de Francisco Rabal. De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Juego Interactivo Batak (5 a 12 años). Kermes Deportivo (4 a 12 años).

JUEGOS INFANTILES - Plaza de La Constitución. De 11:00 a 14:00 h. Mini Golf (+6 años). Taller artístico de animación Ludoteca y Juegos Infantiles.

JUEGOS INFANTILES - Plaza de La Villa. De 17:00 a 20:00 h. Mini Golf (+6 años). Taller artístico de animación Ludoteca y Juegos Infantiles.

11:00 h. ENCIERRO Y SUELTA DE VAQUILLAS – Plaza de toros

12:00 h. CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DÁNZA - Plaza de La Villa

12:00 h. FÚTBOL DE LEYENDA. Club de Futbol de Alpedrete Vs Leyendas de la 1.º División de la LFP. - Campo de Futbol Ciudad Deportiva de Alpedrete.

14:00 h. MÚSICA PARA AMENIZAR EL APERITIVO – Plaza de Vicente Guillén Zamorano.

17:00 h. AUTOS LOCOS - Salída desde la Calle Collado Mediano

18:00 h. FESTIVAL TAURINO – Plaza de toros.

23:00 h. ORQUESTA LA HUELLA – Plaza de La Villa

24:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES – Zona Calle Campo de fútbol.

03:00 h. DISCO MÓVIL - Plaza de La Villa, hasta las 05:00 h.

22 de mayo

10:00 h. DIANA.

JUEGOS INFANTILES - Plaza de Francisco Rabal. De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Juegos Gigantes (+4 años). Juego Interactivo Batak (5 a 12 años).

JUEGOS INFANTILES - Plaza de La Constitución. De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Taller artístico. Ludoteca y Juegos Infantiles. Espacio Game Kids. (De 3 a 6 años)

12:00 h. MISA EN HONOR A SANTA QUITERIA Y PROCESIÓN - Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

14:00 h. MÚSICA PARA AMENIZAR EL APERITIVO – Plaza de Vicente Guillén Zamorano.

17:00 h. ENCIERRO INFANTIL – Plaza de Toros

18:00 h. ZARZUELA – Plaza de La Villa

18:00 h. CAPEA PARA LOS JOVENES – Plaza de Toros.

23:00 h. TRIBUTO A QUEEN – Plaza de La Villa.

01:30 h. DISCO MÓVIL - Plaza de La Villa. Hasta las 03:00 h.

23 de mayo

11:00 h. DIANA.

JUEGOS INFANTILES - Plaza de La Villa, De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Afina tu puntería (de 4 a 8 años). Taller artístico, ludoteca y Game Kids (de 3 a 7 años).

JUEGOS INFANTILES - Plaza Francisco Rabal, De 11 a 14 horas. Lucha de Gladiadores (+8 años). Hinchable canastas X4 (+8 años).

14:00 h. COMIDA POPULAR - Plaza de La Villa.

18:00 h. BAJADA DE SANTA QUITERIA – Salida desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora

21:00 h. CENA DE LA HERMANDAD DE SANTA QUITERIA.