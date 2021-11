San Lorenzo, Torrelodones y Las Rozas, entre los ayuntamientos más transparentes de la Comunidad de Madrid

Con la finalidad de reconocer las buenas prácticas en transparencia y la calidad de los contenidos que se muestran en las páginas web municipales, la Universidad Autónoma de Barcelona creó en 2013 el Sello Infoparticipa. La primera edición arrancó solo con los ayuntamientos catalanes, pero poco a poco se ha ido implantado en otras regiones.

A la Comunidad de Madrid llegó en el año 2018. En esta edición de 2020, la tercera, tres municipios de la comarca han sido distinguidos, Torrelodones, Las Rozas y San Lorenzo de El Escorial, que recogieron su sello en un acto celebrado el pasado viernes en la Casa de Vacas del madrileño Parque de El Retiro.

El catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, Armand Balsebre, entregaba el galardón a los seis únicos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que este año han logrado la excelencia en transparencia: además de los tres mencionados están Alcobendas, Alcalá de Henares y Madrid.

“Este galardón nos motiva para seguir trabajando para alcanzar la transparencia total, una prioridad para este ayuntamiento, en una apuesta por acercar lo público a nuestros vecinos, de la que me siento especialmente orgullosa”, aseguraba tras recoger el distintivo la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López.

Se trata de la primera vez que el municipio consigue este reconocido sello tras cumplir con el 94% de los ítems evaluables por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se coloca así San Lorenzo de El Escorial en el quinto puesto del ranking.

Con mayor puntuación, 98%, fue reconocido el Ayuntamiento de Las Rozas, que se estrenaba también como receptor del Sello Infoparticipa. Recogía el distintivo el concejal de Transparencia, Enrique González.

Y por debajo, Torrelodones, con el cumplimiento al 90% de los requisitos. El alcalde, Alfredo García-Plata, destacaba tras la recogida del Sello la "marca de calidad" que supone este reconocimiento, que "da garantía de confianza y credibilidad a los ciudadanos".

Además, es la tercera vez que recibe el distintivo, esto significa que desde la implantación en la Comunidad de Madrid en 2018, Torrelodones no ha quedado exento de galardón en ninguna edición. En la de 2019 no hubo ninguna otra localidad de la comarca, no así en la de 2018, cuando a Torrelodones lo acompañaron los ayuntamientos de Alpedrete y Galapagar.

Por cierto que la Autónoma de Barcelona ha incrementado el número de indicadores a puntuar con respecto a la convocatoria anterior. Los indicadores, elaborados en forma de preguntas, responden a cinco cuestiones básicas: quienes son los representantes políticos, cómo gestionan los recursos colectivos, cómo gestionan los recursos económicos, qué información proporcionan sobre el municipio y la gestión de los recursos colectivos y qué herramientas ofrecen para la participación ciudadana.

Igualmente, se ha subido el listón de la calidad de las informaciones y la documentación.