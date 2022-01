La Comisión de Salud Pública recomienda cuarentena cuando haya al menos 5 casos en un aula

La Comisión de Salud Pública ha acordado este viernes recomendar cuarentena para todo un aula siempre que se den al menos 5 casos de covid o estén afectados al menos el 20 % de los alumnos, en un periodo igual o inferior a 7 días.



Según ha informado Sanidad al término de la Comisión que ha reunido esta mañana a técnicos del Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas, la recomendación también incluye que en caso de que sean 4 casos o menos del 20 por ciento, se considerarían casos esporádicos y no se recomendaría cuarentena.



Esta medida, que llega a tres días de que se reanuden las clases, busca garantizar y fomentar lo máximo posible la presencialidad en todos los niveles educativos, reforzando el cumplimiento de las medidas de prevención.



Este cambio, según Sanidad, se adapta a la situación pandémica actual, refleja el importante avance de la vacunación en todos los grupos de edad "y tiene en cuenta que los entornos escolares han demostrado a lo largo de la pandemia ser entornos seguros en cuanto a la transmisión del virus".



De esta forma los centros escolares solo tendrán que hacer cuarentena cuando haya 5 alumnos o más con infección activa en un aula o el 20 % de los alumnos de una clase o más pero se mantiene el protocolo para población general, que es de siete días para contactos estrechos sin pauta completa.



Esta recomendación aprobada supone una Adaptación de las Medidas de Prevención frente a COVID-19 en centros educativos y de la Guía de Actuación ante la Aparición de Casos de COVID-19 en la aulas.



El cambio de protocolo ha sido objeto de estudio de la ponencia de alertas esta misma semana y analizado hoy por Salud Pública, donde están representadas todas las comunidades autónomas.

Los contactos en Madrid no tendrán que hacer cuarentenas

Entretanto y ante la falta de medidas a nivel nacional, el Gobierno regional ya había decidido con los contactos de un positivo no tendrán que hacer cuarentena. "La Comunidad de Madrid hemos decidido que los niños menores de 12 años no tendrán que guardar cuarentena aunque un compañero esté contagiado aunque no tengan la doble pauta de la vacuna. Eso es lo que rige en toda España para los mayores de 12 años para los que puedan tener la doble pauta de la vacuna, algunos tenemos ya tres. La decisión de la Comunidad de Madrid es que en los centros educativos las cuarentenas, que ahora son de 7 días, no tendrán que guardarse en los menores de 12 años porque en este momento el porcentaje de vacunación en esa edad es del 28% de una única dosis", aclaraba el consejero Enrique Ossorio.