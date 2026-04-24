Las Rozas se vuelca con la visita a España del Papa León XIV: polideportivos para los peregrinos y tres pantallas gigantes para emitir los actos oficiales

El Ayuntamiento de Las Rozas se ha puesto a disposición de las parroquias de la ciudad, así como de la Comunidad de Madrid y del Consistorio de la capital, para colaborar y coordinar la visita a España del Papa León XIV, que en el caso de Madrid será del 6 al 9 de junio.

Los responsables municipales, encabezados por el alcalde, José de la Uz, se han reunido con los cinco párrocos de Las Rozas -San Miguel, San José de Las Matas, Nuestra Señora de la Visitación, Santa María de la Merced y el Corpus Christi- para conocer de primera mano las necesidades y aportaciones que tienen para organizar esta visita.

El equipo de Gobierno ha ofrecido a los párrocos los cinco pabellones polideportivos de la ciudad al considerar que son las instalaciones mejor preparadas para acoger a los peregrinos al contar con duchas habilitadas y amplios espacios para su descanso en esos días.

De esta forma, el Ayuntamiento colaborará activamente con los voluntarios de las parroquias y los jóvenes que quieran sumarse para facilitar la intendencia y el transporte para los miles de peregrinos que se prevé que va a acoger la región.

Igualmente, para evitar colapsos, el Consistorio estudiará fórmulas para reforzar y facilitar el transporte en autobús para viajar a la capital desde Las Rozas.

Además, los actos oficiales del Papa en Madrid, tanto la vigilia con los jóvenes como la Gran Misa oficial, se emitirán en las tres pantallas gigantes de la ciudad que recientemente se han instalado en La Marazuela y en el Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago.

"Estas emisiones son un gesto de la alegría que supone para el municipio vivir un momento histórico y, como han transmitido los párrocos, las pantallas podrán servir de lugar de encuentro y congregación para la gente mayor o para los roceños que no puedan desplazarse a Madrid", apuntan desde el Ayuntamiento.

Igualmente, durante los días en los que el Papa esté en España, el puente Puerta de Las Rozas y la fachada del Ayuntamiento se iluminarán de amarillo y blanco por los colores de la bandera de la Ciudad del Vaticano.