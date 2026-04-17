Las Rozas acomete mejoras en el Parque París, uno de los pulmones verdes de la ciudad, y planea su reforma integral

Las Rozas está acometiendo un plan de choque para mejorar el Parque París, uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad en el que, desde noviembre de 2025, se están realizando diversas actuaciones y donde el Ayuntamiento plantea un Plan de Actuación Integral.

Así lo ha detallado el concejal de Medio Ambiente, Jaime Santamarta, en el Pleno ordinario celebrado este jueves en respuesta a una moción que ha presentado VOX.

La formación en la oposición recogió las quejas de los vecinos, que denuncian "un deterioro progresivo del parque debido a la falta de mantenimiento continuado durante años".

Entre las principales deficiencias señaladas destacan el mal estado de las zonas verdes, problemas en el sistema de riego, suciedad en caminos, deterioro del mobiliario urbano y deficiencias en áreas infantiles, así como la falta de limpieza y tratamiento de las aguas de los estanques.

Advierte VOX en su moción que la situación actual no sólo afecta a la imagen del municipio, sino también a aspectos clave como la seguridad, la higiene y la calidad de vida de los vecinos.

"El mantenimiento de parques y jardines no es una cuestión opcional, sino una obligación legal de los ayuntamientos en materia de medio ambiente urbano y conservación de espacios públicos", apuntaba el edil de la formación, Ignacio Serrano.

En su moción solicitaba al equipo de Gobierno la realización de una evaluación técnica inmediata del estado del parque, un plan de recuperación y mantenimiento adaptado a sus necesidades reales y la solución definitiva a los problemas de calidad del agua en los estanques.

Ya a inicios del pasado mes de noviembre, los vecinos de la zona se reunieron con el área de Medio Ambiente y Distrito para tratar las mejoras más urgentes del Parque París. Desde entonces se ha reparado la bomba del chorro del lago y se está procediendo a su vaciado para poder iniciar los trabajos de limpieza antes de ponerla nuevamente en funcionamiento, una actuación de limpieza de lodos que, según ha explicado el edil del área, Jaime Santamarta, ya se realizó en los años 2021 y 2022.

Además, en estos meses se están reparando las cárcavas y escorrentías que se han ido generando en los caminos, con el mismo material que es arrastrado y, según se han ido produciendo las lluvias, periódicamente se realiza aporte de material nuevo.

En cuanto a las zonas infantiles, el área de juego principal, conocida como las colchonetas y el Avión, está siendo reparada. El motor de una de las colchonetas está cambiado desde finales de marzo. Con respecto al Avión, se han resuelto todas las incidencias manifestadas por los vecinos y se va a renovar el árido de las zonas infantiles con dos bañeras de arena.

En resumen, el concejal de Medio Ambiente ha insistido en que el mantenimiento del parque “es permanente” y cada una de las zonas verdes de la ciudad tiene asignada cuadrillas de mantenimiento. Santamarta ha zanjado que en concreto en el Parque París se está apostando por la conservación de este parque que se ejecutó en los años 90 y que es ya “un icono” de Las Rozas.

Además, en marzo el alcalde, José de la Uz, ya anunció un plan de reforma integral para el Parque París que contemplará el rediseño paisajístico de todo el parque, se estudiará la modificación del carril bici y se mejorará la accesibilidad y se ampliarán las zonas verdes.