Rodrigo Bernal, PSOE Torrelodones: "Vecinos no ha afrontado los grandes retos como la vivienda o la movilidad"

El portavoz del PSOE de Torrelodones y candidato a la Alcaldía, Rodrigo Bernal, ha hecho balance de la legislatura criticando duramente la gestión de Vecinos por Torrelodones al frente del Ayuntamiento.

Ha asegurado que se está desconectando de los ciudadanos y se han quedado sin afrontar los grandes retos de la localidad, como la falta de aparcamiento o las dificultades de acceso a la vivienda que tienen colectivos como los jóvenes.

En cuanto a infraestructuras, se ha "tirado" en muchos casos de proyectos que vienen del anterior mandato y, además, hay actuaciones que llevan años estancadas.Como muestra, el PSOE ha puesto de ejemplo la Caja de Cultura, nueva Biblioteca en la zona de la Colonia, que acumula retraso tras retraso.

Dice Bernal que falta proyecto para el municipio, un modelo de futuro. "Durante todo el mandato no hemos sabido qué es lo que quiere Vecinos por Torrelodones, su técnica presupuestaria es del día a día, usando los remanentes con pequeñas ocurrencias para ir sacando adelante pequeños proyectos sin saber qué quiere de cara al futuro. No tiene un modelo de pueblo, nos ha presentado miles de planes pero con una falta de ejecución tremenda".

En una nota, el PSOE también denuncia el deplorable estado de los contenedores de recogida de basura, a pesar de que el contrato de basuras -que entró en vigor en noviembre de 2019- establece que la empresa concesionaria está obligada al mantenimiento.

"Salta a la vista que no se han repuesto los contenedores defectuosos, no se han reparado las tapas y pedales, no se han retirado las pegatinas degradadas ni las pintadas y los contenedores no se lavan ni por dentro ni por fuera", detalla Bernal, que añade que "el Ayuntamiento está llevando a cabo un deficiente, cuando no inexistente, control del servicio".

Para colmo, apunta, el pasado mes de julio Torrelodones recibió 18 nuevos contenedores asignados por Ecoembes para reforzar puntos de recogida de residuos donde se han detectado más necesidades pero "han pasado casi 8 messe y gran parte de esos contenedores están almacenados en un solar" en lugar de ponerlos en servicio para sustituir los que se encuentran en peores condiciones.

Rodrigo Bernal aprovechó la comparecencia no solo para hacer balance y crítica de la legislatura sino para presentar los ejes centrales del programa electoral del PSOE para las Municipales: la mejora de la movilidad, los aparcamientos, garantizar los servicios públicos y el acceso a la vivienda.

En cuanto a la lista que le acompañará se votó el pasado fin de semana y se dará a conocer cuando la refrende el Comité Ejecutivo Regional el próximo 5 de marzo, pero ya ha adelantado que está conformada con "gente con experiencia en el municipio, conocedores de los problemas de la localidad", y que incluirá a algunas "personas independientes que no habían participado antes de la política local".