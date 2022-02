Ricardo Melba, un vecino de Galapagar que promueve el uso de pinzas extensibles para la recogida de basura

Se llama Ricardo Melba Ruiz, tiene 73 años, es vecino de Galapagar y quiere que no haya ninguna excusa para no recoger la basura del suelo. Por eso promueve el uso de pinzas extensibles en la calle, entendiéndolo como “una responsabilidad ciudadana”.

Este psiquiatra jubilado, aficionado al senderismo, lleva incidiendo en el uso de estas pinzas en nuestro país desde hace 12 años. Él las conoció mientras vivía en Estados Unidos, “donde las utilizan las personas mayores para acceder a cosas fuera de su alcance y también se utilizan para recoger basura”, explica.

“Cualquier persona puede usarlas”, asegura, ya que las hay de diferentes materiales como metal o plástico, y con distintas alturas. Eso, para los que no pueden agacharse... pero también se puede llevar una bolsa y un guante de plástico para poder recoger basura cuando paseamos y depositarla en un contenedor. Aunque la manera más sencilla de colaborar para tener un municipio limpio consiste en no ensuciar y en no tirar cosas al suelo.

Para cuidar el medio ambiente hay que empezar por el entorno más cercano

“Mi objetivo es el cuidado de nuestro entorno -afirma Ricardo-. Recoger basura lo considero una responsabilidad individual, es mi responsabilidad ciudadana. Cuando salgo sin la pinza siento como que me falta algo”. “Debemos cuidar lo que nos rodea, y principalmente lo veo como una labor educativa”, explica. “Los niños están escuchando los problemas del cambio climático, pero lo importante es lo que cada uno puede hacer para mejorar eso -continúa-, lo considero prioritario. "Para cuidar el medio ambiente hay que empezar por el entorno más cercano".

“Tenemos un entorno hermoso en Galapagar y que todos debemos cuidar. No es denigrante recoger basura, y cuando se sale a caminar es muy oportuno también recoger papeles, plásticos, botellas, si vemos que están fuera de las papeleras”, añade.

Servicio Extraordinario de Recogida de Cartón

El concejal de Medio Ambiente, Felipe García, ha agradecido el testimonio de Ricardo Melba Ruiz, con el que ha analizado la situación de papeleras y contenedores en el municipio para poder mejorar este servicio y que esto facilite que la gente no tire basura al suelo. Ha propuesto al Ayuntamiento colocar carteles en distintos puntos de Galapagar, comenzando por los parques, con la leyenda "Respeta tu entorno, respétate a ti mismo; no tires, recoge". De hecho, él ya tiene algunas pegatinas con este eslogan impreso y se va a estudiar su propuesta.

A partir del mes de abril se pondrá en marcha un Servicio Excepcional de Recogida y Valorización de Papel y Cartón (SERVPyC), que tendrá una duración de dos semestres.

A la finalización del primer semestre, se realizará una valoración de los resultados para evaluar la conveniencia de la continuidad del servicio.

Los trabajos a realizar consistirán en pasar por todos los puntos de contenedores y recoger el papel y cartón que pudiera haber fuera de los mismos para su posterior valorización así como, en coordinación con el equipo de limpieza, colaborar en mantener el municipio libre de vertidos.

Para ello se contará con equipos formados por dos personas de personal municipal, que prestarán servicio en turnos rotatorios bimensuales de semanas completas por las distintas zonas del municipio, tanto en el casco urbano como en todas las diferentes urbanizaciones.

