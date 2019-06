Revuelo en El Escorial por la entrada de Unidas en Junta de Gobierno

La política hace extraños compañeros de viaje. Lo estamos viendo según se van conformando los nuevos equipos de Gobierno, donde algunos partidos, sobre todo los autodenominados de centro, los independientes y los municipalistas, le dan su voto a izquierda o derecha indistintamente según la localidad.

Lo sorprendente es que en un municipio donde el timón lo tiene el Partido Popular -con el apoyo de Ciudadanos-, caso de El Escorial, termine entrando en Junta de Gobierno la confluencia Unidas (Podemos-IU-Ahora El Escorial).

El anuncio ha provocado un auténtico revuelo, tanto que ha quedado en segundo plano la distribución de concejalías, un reparto del que, eso sí, ha quedado excluida Unidas.

En declaraciones a COPE de la SIERRA, su candidata, Tamara Ontoria, ha querido explicar la postura adoptada por su formación aunque reconoce que “es complicado de entender en una sociedad tan crispada ideológicamente”. Asegura que responde a un intento por “favorecer el entendimiento, el avance de El Escorial y la mejora de la calidad de vida de los vecinos”, aportando desde dentro las propuestas de su programa y poder sacarlas adelante.

“En una reunión con el PP se nos ofreció la posibilidad de buscar puntos en común con todos los grupos políticos entrando en Junta de Gobierno (y todos los órganos colegiados) donde se aprueban cosas muy importantes para hacer una labor de fiscalización”, cuenta Ontoria, quien no comprende por qué tanta alarma cuando los socialistas “también han aceptado tener una concejal en otro órgano colegiado, la Mancomunidad de Servicios Sociales, y no ha suscitado revuelo alguno”.

Esto no significa que PP y Unidas tengan un acuerdo, insiste Ontoria

Añade que tiene claro de dónde procede este “chaparrón” que les ha caído encima. “Esto viene del PSOE, que no ha asumido los resultados electorales y no les hemos dado nuestros tres votos para un gobierno alternativo”.

Tamara Ontoria lamenta que las críticas a Unidas traspasen lo político y no sean constructivas, sino que toquen lo personal e insiste en que “no hay ningún acuerdo entre PP y Unidas El Escorial. No les hemos dado nada, no nos han pedido nada”.

La incorporación de dos de los tres ediles de Unidas en Junta de Gobierno tendrá que ser refrendada por la Asamblea que se celebra este sábado.

ARRECIAN LAS CRÍTICAS

El PSOE rechaza rotundamente la entrada de Unidas El Escorial en Junta de Gobierno aunque cree que era algo previsible y responde a la falta de acuerdo para otorgar a los socialistas la alcaldía.

“Era de esperar, vistas las negociaciones, pero queremos mostrar nuestra frustración porque da una mala imagen para la unidad de la izquierda en este pueblo y fortalece a la derecha”, asegura el portavoz, Cristian Martín, quien añade que “con esta decisión el PSOE se queda como único partido que representa la oposición progresista”.

“Esta situación demuestra que en este caso prevalece el interés económico y personal por encima del interés político que era, a nuestro parecer, lograr el cambio que tanto demandaban los vecinos”, apunta Martín.

En un comunicado, el PSOE ha recogido las retribuciones que percibirán los concejales que no tienen delegaciones: 320 euros por Pleno, 290 por Junta de Gobierno, que se reúne una vez por semana, 170 euros por Comisión Informativa y 300 por Junta de Portavoces.

En la decisión ha primado el interés económico y personal, según el PSOE

En el otro espectro ideológico, VOX tampoco ha ahorrado en críticas. Asegura que el Partido Popular le ha aplicado un cordón sanitario en las escasas reuniones mantenidas, a las que no ha acudido el alcalde.

El portavoz, Emigdio López, cree que la decisión tendrá difícil explicación para los votantes de unos y otros. “La oferta de estar en Junta de Gobierno no se le hizo a VOX, con el resultado de que PP y Ciudadanos gobernarán junto a Podemos, lo que no sé si era lo que esperaba la gente que fue a votar el 26 de mayo”.

López también ve intereses partidistas en las decisiones del regidor, Antonio Vicente, y prevé una legislatura convulsa tras este acuerdo.