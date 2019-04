¿Reservas online? No borrar las cookies puede encarecer el precio de tu viaje

¿Sabías que las cookies de tu ordenador pueden encarecer tus vacaciones? Esa información nos puede jugar una mala pasada. La envía el sitio web y se almacena en el navegador del usuario, de manera que la página en cuestión puede consultar la actividad previa del navegador.

Ahí se quedan reflejadas las preferencias del usuario, lo que puede acabar repercutiendo en el precio final que la web ofrece, encareciendo la reserva final online de nuestras vacaciones. Así que lo mejor es borrarlas después de cada búsqueda. Es cierto que también se pueden utilizar para abaratarlo y que nos decidamos, pero no es lo habitual.

Es uno de los consejos de cara a las reservas de estos días, pero no el único. Desde la Comunidad de Madrid han querido advertir de otros puntos, como no dejarse llevar por los mensajes y avisos que saltan en la pantalla del tipo ‘último disponible’ o ‘le quedan X minutos para finalizar su reserva’, encaminados a que cerremos la compra cuanto antes sin detenernos en las condiciones de la reserva. Por ello, es muy recomendable no confirmarla sin haber leído antes cada uno de los pasos que hay que aceptar.

La Dirección General de Comercio y Consumo también recuerda que los clientes tienen derecho a conocer el precio final del viaje que están comprando. Es decir, incluyendo todos los impuestos, tasas o recargos extra.

Además, y en lo referente a vuelos, conviene conocer de antemano la normativa referida a denegación de embarque (el conocido overbooking) y las compensaciones a las que se tiene derecho, al igual que en los casos de cancelaciones de vuelos y retrasos. Tanto estas como las compensaciones previstas para pasajeros de barcos, trenes o autobús pueden consultarse en el Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid.

También tenemos derecho a reclamar en el caso de pérdidas de equipaje o deterioro. Eso sí, es muy importante no abandonar el aeropuerto sin haber reclamado antes el daño o la pérdida de una maleta.

PUBLICIDAD VINCULANTE

Todos los establecimientos deben ofrecer una información clara sobre los precios y las características del alojamiento. La publicidad es vinculante, por lo que la empresa debe cumplir con lo especificado.

En el caso de no estar conforme con alguno de los servicios contratados, se puede pedir la hoja de reclamaciones -que debe ser facilitada por la empresa- y presentarla en cualquier formato en la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid para alojamientos, agencias de viaje o viajes combinados; o ante la Dirección General de Comercio y Consumo para el resto de servicios.