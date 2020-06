Reestructuración en el Ejecutivo de Galapagar tras el cese de Raquel Lafuente como edil de Servicios Sociales

Cambios en el equipo de Gobierno de Galapagar. La reestructuración se ha hecho pública este lunes después de conocerse la retirada de las competencias delegadas -Servicios Sociales, Salud, Mayores, Familia e Igualdad- a la edil socialista Raquel Lafuente Galeano.

Esas áreas las asumirá a partir de ahora el propio alcalde y compañero de partido Alberto Gómez.

Asegura un comunicado emitido por el Ayuntamiento que la decisión se toma para potenciar la gestión de los Servicios Sociales y Salud Pública, dos parcelas muy relevantes especialmente en estos momentos de crisis del coronavirus.

Así lo ha destacado, también en declaraciones a COPE de la SIERRA, el regidor, quien insiste en que no hay crisis de gobierno porque las relaciones entre los socios, PSOE y Ciudadanos, son buenas en general aunque no ha ocultado la existencia de discrepancias con la edil ahora destituida, a la que, por otra parte, ha agradecido su labor en estos meses de legislatura.

"Yo de crisis en el Gobierno no hablaría. Tenemos una excelente relación con el Grupo Municipal de Ciudadanos y entendemos que así debe seguir siendo y quien no la tenga, si no encaja en el equipo, pues hay que tomar decisiones. Gobernamos juntos y para eso hay que tener buena relación, aunque haya tiras y aflojas y cada uno tenga su parcela de poder. No nos queda otra. Esto es un reajuste del equipo, creemos que hay que potenciar Servicios Sociales y Salud, dos áreas fundamentales, que asume Alcaldía, pero valoramos el buen trabajo que ha hecho esta concejal en sus áreas todo este año", ha asegurado Alberto Gómez.

Raquel Lafuente se quedará, de momento, como edil de base dentro del Grupo Municipal Socialista, algo que no hizo su ex compañero Antonio Cantón, quien renunció a sus competencias por diferencias en la elaboración de los presupuestos en diciembre y terminó dejando el acta de concejal.

Se incorpora al equipo de Gobierno Ángel Arias (PSOE), quien asumirá las delegaciones de Obras, Servicios y Mantenimiento Urbano, además de la cuarta tenencia de Alcaldía.

El resto del Ejecutivo lo componen como primer teniente de alcalde Felipe García (Ciudadanos), portavoz y edil de Medio Ambiente y Urbanismo; Rosa María Encuentra (PSOE), a cargo de Educación, Cultura, Recursos Humanos y Régimen Interior y segunda tenencia de alcaldía, de la que dependen las concejalías de Festejos, Participación Ciudadana e Infancia y Juventud, dirigidas por Miguel Ángel Molina (PSOE).

Santos Esteban Calvo (C's) lleva Comercio, Empleo, Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías e Innovación, Transparencia y Turismo; Mercedes Nuño (C's) sigue al frente de Seguridad Ciudadana, Deportes y Comunicación y Pilar García (C's), Economía, Hacienda, Movilidad, Transporte y Urbanizaciones.

REACCIONES EN LA OPOSICIÓN

Desde la oposición el Partido Popular la visión es bien distinta, como ha recogido en una nota que encabeza con la frase "el PSOE se resquebraja en Galapagar con la pérdida de dos de sus concejales en apenas cinco meses".

Asegura que el Gobierno en el municipio está "cada vez más debilitado e ineficaz" y creen que el cese de Raquel Lafuente Galeano ha sacado a la luz las discrepancias entre los socios, PSOE y Ciudadanos, y la debilidad del alcalde, que por mantener contentos a sus socios de Ciudadanos es capaz de despedir a sus propios compañeros de partido, o quizá por mantenerse en el sillón de Alcaldía", apunta la portavoz, Carla Greciano.

Los populares creen que Alberto Gómez se ha plegado a las exigencias de la formación naranja, lo que provocó en su momento la dimisión de Antonio Cantón y ahora esta destitución. Mientras discuten, añade, "quienes pagan todas estas desavenencias son los vecinos". "En estos más de 70 días de confinamiento, el equipo de Gobierno no ha tomado ni una sola decisión en beneficio de los ciudadanos, a los que debería estar más atento y a sus necesidades, que cada vez son más, en lugar de estar pendiente de sus propios intereses", concluye Greciano.

Al respecto de las críticas del PP sobre "dejadez" durante la crisis del coronavirus, el alcalde ha querido dejar claro que no se ha desatendido ni dejado desamparado a nadie en este tiempo, aunque asume que haya podido equivocarseen algunos momentos, fruto de afrontar una situación completamente nueva como una pandemia.

"Todo el Ejecutivo y los trabajadores municipales se han dejado la piel para atender a la población, especialmente a los más vulnerables, en esta crisis, pero lógicamente no estamos acostumbrados a gestionar este tipo de situaciones nunca antes vividas y se han podido producir algunos errorres por los que pido disculpas a los vecinos", ha reconocido Alberto Gómez.