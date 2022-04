Rechazada en Moralzarzal la cuestión de confianza por los presupuestos: cuenta atrás para la moción de censura

El Pleno de Moralzarzal ha rechazado este lunes la cuestión de confianza vinculada a los presupuestos presentada por el equipo de Gobierno (Vecinos por Moralzarzal, Ciudadanos y PAIM), que se ha quedado solo en la votación. Sus siete integrantes han sido los únicos que han apoyado la cuestión de confianza, que ha recibido el rechazo de los cuatro ediles del PP, el integrante de VOX y el de Moralzarzal en Común y el no de las dos concejales no adscritas, Susana Villarreal y Marcia Rocabado. Los dos concejales del PSOE se han abstenido.

Es el mismo resultado que se produjo en la votación de los presupuestos la pasada semana y que ha provocado este movimiento del Ejecutivo.

Era el último recurso, que ya le funcionó al alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna (Vecinos por Moralzarzal), en otras dos ocasiones, en 2017 y en 2019. La cuestión de confianza es un instrumento recogido en el artículo 197 bis de la ley de régimen local. La plantea el alcalde y está vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales, el reglamento orgánico o las ordenanzas fiscales. Uno de los requisitos previos es que el tema ya haya sido debatido en pleno y que no haya obtenido la mayoría necesaria para su aprobación, como es el caso.

Como la cuestión de confianza no ha obtenido el número necesario de votos favorables, el alcalde queda cesado automáticamente y en funciones hasta la toma de posesión de quien deba sucederle en el cargo, si es que hay un candidato. Y aquí está el problema para la oposición, que debe ponerse de acuerdo para presentar a ese candidato alternativo en el plazo de 30 días, cosa que no parece fácil. En la ecuación están Vox, PP y Moralzarzal en Común (MeC), la plataforma en la que se integran Unidas Podemos e Izquierda Unida.

Si no lo presentan, no hay moción de censura y, por lo tanto, Rodríguez Osuna continuaría siendo alcalde y, además, se aprobarían automáticamente los presupuestos para 2022. Es el escenario más probable, de ahí que el regidor no haya tenido reparos en presentar su tercera moción de confianza porque los actores se repiten.

"Los únicos que hacen las cosas mal son ustedes; hagan autocrítica, que no la hacen. Han utilizado esta treta para conseguir aprobar un punto que se rechazó por mayoría en el Pleno, con el que la mayoría no estamos de acuerdo. Hablan de diálogo pero hacen reuniones florero en las que no ceden nada", le ha reprochado la portavoz popular María del Mar Reguera al Gobierno local.