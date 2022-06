"Quiero ser Guardia Civil": Ismael, premio Protección Ciudadana por ayudar a detener a un hombre armado

Cuando Ismael se montó en un tren de Cercanías con sus amigos camino de Las Matas, lo que menos se imaginaba es que acabaría persiguiendo a un posible delincuente. Tenía entonces 17 años. Por aquello que hizo entonces, este jueves, ya con la mayoría de edad, ha recibido la Medalla de Protección Ciudadana de Collado Villalba, en el marco de los actos del 72º aniversario de la Policía Local.

Aquella tarde en la que él solo iba a pasar el rato, a divertirse, había dos individuos merodeando por el tren “con aspecto de no tener nada, de estar en la calle”, relata Ismael. En un momento dado, vio cómo cogían algo de unas papeleras. “Me fijé que cogían unos maletines marrones y me extrañó”. Uno se fue hacia otro vagón, pero el otro se sentó a su lado. “Abrió el maletín y sacó una pistola. También se guardó un cuchillo por detrás”, cuenta Ismael, que no tuvo miedo sino más bien un sentimiento de responsabilidad. Llamó a la Policía e hizo lo más increíble: bajarse del tren antes de su parada para seguir al hombre armado y guiar a los agentes hasta su detención. “La gente en el tren que lo vio estaba muy asustada, algunos gritaban. Me bajé cuando él se bajó para decirle a la Policía quién era. Le detuvieron cuando fue a salir. Decía que no llevaba nada, pero yo le insistí en que sí. Intentó sacar la pistola pero ahí ya lo detuvieron”, explica Ismael.

Su actuación quizás no fue casualidad. Acaba de terminar bachillerato y tiene claro lo que quiere estudiar: “Me estoy preparando para ser Guardia Civil”.

Este chico, nacido en España pero de ascendencia marroquí, ha recibido la Medalla de Protección Ciudadana tras evitar quién sabe qué.

La alcaldesa de la localidad, Mariola Vargas, ha destacado en su intervención en el acto la importancia de la seguridad porque “contribuye a alcanzar los valores de convivencia deseados por todos, ampara nuestros derechos más elementales, genera confianza, atrae inversión e incrementa, en definitiva, la calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos. La Policía Local de nuestra ciudad aglutina todos estos aspectos. 72 años de un cuerpo modélico que siempre ha estado al lado de nuestros vecinos”.

Por su parte Miguel Aisa, concejal de Seguridad, ha resaltado que tanto esta celebración como la entrega de medallas y distinciones supone “un reconocimiento de toda la sociedad villalbina y de apoyo institucional al trabajo que realizan”.

Dentro de los actos con motivo del aniversario de la Policía Local, el viernes, de 17:30 a 20:30 h. y el sábado, de 10:30 a 13:30 h., se llevarán a cabo unas jornadas de puertas abiertas en el nuevo circuito ubicado en el edifico Mío Cid. Estarán dirigidas por la Unidad de Educación Vial de la Policía Local, y orientadas a todos los jóvenes del municipio que deseen conducir karts en un circuito habilitado a tal efecto, donde se desarrollarán diferentes habilidades para adquirir conocimientos y buenas prácticas.

El sábado, 2 de julio, de 11:00 a 13:00 h. se realizará en la Plaza de los Belgas, en un acto abierto al público, una exhibición conjunta de drones y unidades caninas.

Se contará, además de los efectivos propios del cuerpo local a través de sus distintas unidades, con la colaboración de las unidades caninas de las Policías Locales de Villanueva de la Cañada, Alcobendas, Coslada, Leganés y Torrejón de Ardoz, así como de las empresas especializadas en las aeronaves pilotadas por control remoto DSD Drones, Ventor Innovations y Drones y Sostenibilidad. Habrá stands donde mostrarán sus diferentes aeronaves

