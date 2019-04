'Quien bien te quiere, no te hace llorar', la nueva campaña contra la violencia de género de Moralzarzal

“Quien bien te quiere, no te hace llorar”. Moralzarzal le ha dado una vuelta al refrán popular contradiciendo aquello que decían nuestras abuelas para encabezar una campaña contra la violencia de género en la que se hará especial hincapié en que el mensaje llegue a los más jóvenes, con charlas y talleres en los centros escolares. 900 alumnos participarán en esas actividades. El mensaje también se difundirá a través de un tríptico, marcapáginas y vinilos en los coches de policía. “queremos llegar a todas las franjas de edad y que cale en los vecinos”, apuntaba el alcalde, Juan Carlos Rodríguez Osuna.

No solo es violencia el maltrato físico, también los insultos, humillaciones o el aislamiento, al igual que el contacto sexual impuesto con amenazas o chantaje. Es un delito y hay que denunciar en policía, Guardia Civil o en un juzgado. En el municipio tienen cuantificados 14 casos: 3 personas están en un nivel medio de riesgo y en un no apreciado y bajo, 11; en todos ellos Guardia Civil y Policía Local hacen seguimiento. Hay cinco niveles: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, y cada uno lleva aparejadas unas medidas policiales de protección.

En cuanto a las actividades que se van a llevar a cabo, habrá un curso de autodefensa personal como medida de prevención contra el maltrato del 13 de abril al 17 de mayo; formación especializada para los agentes de la Policía Local de Moralzarzal; cuentacuentos en la Biblioteca Municipal para los escolares en abril y mayo; y la representación de la obra 'No hay Papel', el 18 de mayo en el Teatro Municipal, para público adulto.

Esta campaña se va a desarrollar gracias una subvención de 19.000 euros de la Secretaría de Estado de Igualdad, gracias a la labor de la Policía Local, que cuenta con una unidad de violencia de Género, y a la adhesión del municipio al programa VioGen.