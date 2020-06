Quejas en Torrelodones por la gestión de las basuras

En Torrelodones han surgido estos días nuevas quejas acerca de la saturación de los contenedores de recogida selectiva de residuos, sobre todo los de papel y cartón.

Desde el PSOE han mostrado su preocupación por la aparición de contenedores de recogida de residuos, especialmente los de papel y cartón, pero también en los de envases y ropa, completamente llenos y con los residuos tirados por el suelo en varios puntos de la localidad.

Los socialistas han sido muy críticos con el nuevo contrato de basuras, adjudicado en septiembre del año pasado a Urbaser, y han vuelto a pedir que se reconozca que existe un problema grave y se adapte la recogida a la nueva situación social.

"No solo no se ha realizado una readaptación a los nuevos hábitos de consumo, sino que además estamos viendo cómo muchos de los contenedores andan desbordados. Vamos a seguir exigiendo una recogida eficiente de la basura", asegura Rodrigo Bernal, portavoz socialista.

El PSOE tampoco ha querido pasar por alto que, aunque exige que la empresa de la limpieza haga su trabajo, todos los vecinos tienen una responsabilidad individual para conseguir que Torrelodones sea un municipio más limpio.

RESPUESTA MUNICIPAL

El equipo de Gobierno, por su parte, reconoce que la producción de residuos durante estos últimos meses se ha multiplicado en Torrelodones. Lo que se recoge en el contenedor amarillo ha subido en un 30%, pero sobre todo se han incrementado los residuos de cartón y embalajes, debido a que durante el confinamiento han aumentado las compras a través de Internet.

Pero no es la única razón por la que se ve más residuos en las calles. "Se ha sumado un problema que es el de que, por temor al contagio, muchos vecinos no quieren tocar los contenedores, no levantan la tapa y dejan las bolsas fuera no estando llenos. Esto no se entiende porque no se debe hacer en ningún caso, pero bueno, podría tener una cierta justificación. Sin embargo, estamos encontrando en muchas ocasiones contenedores completamente vacíos y las bolsas alrededor. Nos preocupa, la verdad", dice Jesús Moreno, portavoz del Ejecutivo.

Moreno ha asegurado que están trabajando con la empresa adjudicataria para incrementar las frecuencias de recogida de los contenedores y, además, se lanzará una campaña para recordar a los vecinos que los residuos no se pueden dejar fuera de sus lugares designados.